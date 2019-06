Ecuador Sub 20 ante el penúltimo paso de su epopeya mundialista

LEA TAMBIÉN

A dos victorias de ser campeón del Mundo Sub 20. La ‘Mini-Tri’ disputa el martes 11 de junio del 2019 ante Corea del Sur desde las 18:30 GMT (13:30 hora de Ecuador) la primera semifinal mundialista de su historia, el penúltimo paso de un recorrido ascendente que, pase lo que pase en Lublin, quedará en los anales del deporte de Ecuador.

Menos de 10 días después de que el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz lograse al ganar el Giro de Italia la primera vuelta ‘grande’ de un pedalista del país sudamericano, Ecuador vibra y está expectante ante una Selección que pasa por ser la mejor de su historia, a pesar de unos inicios titubeantes en el Mundial que han ido enderezando con el paso de los partidos.



“¡Gracias a los chicos de la Sub20 que me hicieron llegar está camiseta fue un regalo que me ilusionó muchísimo! El mejor de los éxitos para ustedes muchachos”, tuiteó la semana pasada Carapaz para agradecer la elástica tricolor firmada por todos los componentes del equipo enviada desde Polonia.

Gracias a los chicos de la #Sub20 que me hicieron llegar está camiseta fue un regalo que me ilusionó muchísimo! El mejor de los éxitos para ustedes muchachos! pic.twitter.com/WMMsNfxByL — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) June 3, 2019



Luego de que Carapaz formulase ese deseo, Ecuador derrotó a Uruguay y a Estados Unidos en el Mundial, y va camino de firmar una gesta a la altura de la del ganador del Giro.

La ‘Mini-Vinotinto’ del 2017



Campeona del Sudamericano clasificatorio apenas cuatro meses atrás, algo nunca antes conseguido por Ecuador, los pupilos dirigidos por el argentino Jorge Célico están a un paso de alcanzar la final del Mundial de Polonia, una epopeya que recuerda a la realizada por Venezuela dos años atrás en Corea del Sur, cuando los ‘chamos’ de Rafael Dudamel alcanzaron la final ante Inglaterra en su mejor actuación en un Mundial.



“Una alegría inmensa, yo creo que el país, incluso Sudamérica, estará muy sonriente con lo que estamos viviendo porque aparte de que quedamos campeones allá, acá estamos dejando en alto a Latinoamérica”, afirmó tras eliminar a Estados Unidos en cuartos (2-1) John Espinoza, autor del segundo gol en aquel partido, en un video publicado por la Federación de Fútbol de Ecuador.



Después de derrotar consecutivamente a tres combinados americanos (México, Uruguay y Estados Unidos) , la 'Mini-Tri' se enfrenta a Corea del Sur, su segundo rival asiático en este Mundial de Polonia, tras empatar a uno en el debut ante los nipones.