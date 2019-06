12 equipos van tras la gloria en la Copa América en Brasil 

LEA TAMBIÉN

En el 2016, la Copa América Centenario rompió récords de asistencia a los estadios y de ganancias. En el torneo realizado en Estados Unidos 1,5 millones de aficionados acudieron a los 32 partidos realizados en 10 ciudades sedes.

Brasil intenta superar esos hitos con la Copa que se inaugura este 14 de junio del 2019 (19:30) en el estadio Morumbí de Sao Paulo, con el duelo entre los locales y el débil equipo boliviano.

Desde hoy hasta el 7 de julio, 12 selecciones buscan la gloria en el torneo. Ecuador se estrenará en la competición, que tradicionalmente le ha sido esquiva en resultados, el domingo, a las 17:00, cuando se enfrente con Uruguay. El duelo será en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.



Pero todos los focos están en el duelo de hoy y en la actuación del cuadro local. Pese a que el estadio Morumbí estará lleno, según un estudio de la encuestadora Paraná Pesquisas, solo un 39% cree que Brasil ganará el certamen. Solo un 23,7% está interesado en el certamen continental.

Cinco aspectos claves en el certamen brasileño

Brasil, presionado por su historia

No es solo que ejerza de anfitrión, es que no ha habido ninguna selección brasileña que haya dejado escapar la Copa América cuando se disputó en el país. No fallaron en 1919, 1942, 1949 y 1989, por lo que no sirven las excusas.

30 años después de la última vez que Brasil conquistó la Copa América como anfitrión, ni la ausencia de Neymar, ni el aparente desánimo que provocaron las dos últimas actuaciones mundialistas. No hay excusa suficiente para el DT Tite (foto).

El jugador de la selección de Argentina de fútbol Lionel Messi (centro) controla un balón durante un entrenamiento en el estadio del Barradao en Salvador (Brasil). Foto: EFE

Messi está, otra vez, bajo la lupa

Por mucho que llegue respaldado por sus números en Europa esta temporada (Bota de Oro, máximo goleador en España), aunque se encuentre una selección en construcción, a LionelMessi se le volverá a exigir el título. ‘La Pulga’ cumplirá 32 años durante el torneo y, tras perder las dos últimas finales, comienza a agotársele el tiempo. Volvió en febrero a la ‘albiceleste’. Una nueva decepción podría forzarle a renunciar definitivamente.

El VAR como protagonista

Es una de las grandes novedades de la Copa. Por primera vez, se utilizará el VAR, un elemento que no es desconocido en Sudamérica (varias federaciones lo incorporaron a sus competiciones) y que no acabará con la polémica -la última edición de la Libertadores es un buen ejemplo-. Pero sí pueden evitar goles como el conseguido por el peruano Raúl Ruidíaz en el 2016 que eliminó a Brasil y que desencadenó una crisis en ese país.

Cuatro selecciones con nuevos DT

Para Colombia, Paraguay, Ecuador o Bolivia, la Copa América llega demasiado pronto, al comienzo de ciclos que deben asentarse en las eliminatorias. Carlos Queiroz (foto), Eduardo Berizzo, Hernán Darío Gómez o Eduardo Villegas debutarán en Brasil 2019 sin casi tiempo para imponer su esquema.Todos tienen la vista en las eliminatorias mundialistas, que comenzarán en marzo de 2020. Catar, el anfitrión del Mundial, debuta en la Copa.

Jugadores de Chile participan en un entrenamiento de la selección en el Otho Spa en Itu (Brasil). Foto: EFE

¿El bicampeón será protagonista?

La polémica ausencia del golero chileno Claudio Bravo, el hombre que levantó los dos últimos trofeos de la Copa América, las dudas que ofrece el estado físico de Alexis Sánchez (foto) o las feroces críticas que ha tenido que enfrentar el colombiano Reinaldo Rueda desde que se hizo cargo de ‘La Roja’. Todos son problemas en el bicampeón del certamen. Chile no llega en su mejor forma. Será rival de Ecuador, el viernes 21, en la Arena Fonte Nova de Salvador.