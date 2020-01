La Selección ecuatoriana Sub 23 viajará a Colombia para jugar el Preolímpico

LEA TAMBIÉN

La Tri Sub 23 se concentra desde este viernes 3 de enero en la Casa de la Selección. Ahí, el cuerpo técnico comandado por el DT Jorge Célico armará el plan para conseguir el cupo de los Juegos Olímpicos, los primeros en la historia de la Ecuafútbol.

Según la planificación, el equipo se preparará en lo técnico y táctico. Serán 15 días de trabajos en campo y análisis de videos. Según Patricio Lara, asistente técnico, ya recibió toda la información estadística y análisis táctico de Chile.



“La selección chilena no es muy rápida y técnicamente no son dotados, pero son fuertes mentalmente y agresivos en el juego” , dijo Diego Cuvi, preparador físico.



Los araucanos serán el primer rival de Ecuador. El equipo viajarán a Pereira el 15 de enero. En esa ciudad jugarán ante los chilenos, venezolanos y argentinos. Ante Colombia deberá viajar hasta Armenia.



Según la planificación del cuerpo técnico, Ecuador tratará de replicar la etapa final de preparación que se hizo el año pasado en el Sudamericano Sub 20. Las condiciones climáticas son favorables y manejables. No hay temperaturas extremas y la altura es más baja que Quito.



“La altura y el clima en Colombia son súper manejables para nuestros futbolista, no creo que vaya a afectarnos”, dijo Diego Cuvi.



Este será el calendario de juegos de la Tri, en Colombia



18 de enero

Ecuador vs. Chile

Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira)

Hora: 18:00



21 de enero

Colombia vs. Ecuador

Estadio: Centenario (Armenia)

Hora: 20:30



24 de enero

Venezuela vs. Ecuador

Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira)

Hora: 18:00



27 de enero

Argentina vs. Ecuador

Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira)

Hora: 18:00