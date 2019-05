La Selección de Ecuador Sub 20 fortalece la convivencia para viajar al Mundial de Polonia

LEA TAMBIÉN

El mediocampista Jefferson Arce se presentó en la Casa de la Selección con la cabeza rapada, la mañana del lunes 6 de mayo del 2019.

“¡Me hicieron esto en Liga!”, confesó sonriente el volante convocado por el entrenador Jorge Célico para el Mundial Sub 20 de Polonia, que se iniciará el jueves 23 de mayo.



Cuando un jugador es llamado por primera vez al equipo de Primera de la ‘U’ o debuta con el plantel, los experimentados le cortan el cabello ‘hasta dejarlo pelado’.



Arce fue citado el miércoles pasado por el DT Pablo Repetto para el juego ante Deportivo Gloria. Y, aunque no llegó a jugar, recibió su ‘bautizo’.



Entre sonrisas, confesó que esa experiencia y la convocatoria al Mundial fueron inesperadas. El pichinchano no formó parte de la Sub 20 que alcanzó el título sudamericano en Chile y corría con escasas opciones de formar parte de la nómina mundialista.



Pese a ello, Célico lo citó, al igual que a otros cuatro que no estuvieron en el certamen juvenil: Jesús Castillo (Puerto Quito), Luis Loor (Independiente Jrs.), Luis Estupiñán (Mushuc Runa) y Stiven Plaza (Real Valladolid).



Salvo Plaza -quien está en España-, ellos acudieron ayer a la concentración de la Tricolor. Célico y sus colaboradores les dieron la bienvenida e intentarán que se acoplen al grupo. Los otros 16 citados ya estuvieron en el Sudamericano.



El estratega quiere un grupo ‘fuerte’ donde prime la unión y el orgullo “por representar al país en un Mundial”.



La Selección disputará, en Polonia, su cuarto Mundial Sub 20. Antes participó en Argentina 2001 y Colombia 2011 (octavos de final) y Corea del Sur 2017 (fase de grupos).



El equipo se clasificó tras ganar el Sudamericano de Chile. Por ello, los jugadores están convencidos de que tienen potencial para llegar a disputar el título mundialista.



Ese es el objetivo en el que Célico y sus colaboradores han insistido durante los entrenamientos y las charlas.



También han recibido clases de inglés y un ‘media training’ para desenvolverse mejor ante los periodistas y emitir mensajes positivos de la Tricolor.



En la noche del lunes 6 de mayo, también tenían previsto recibir una charla arbitral del exárbitro Omar Ponce, sobre el videoarbitraje (VAR).

Entrenamiento de la Selección Sub 20 de Ecuador bajo el mando del tecnico Jorge Celico , antes de su viaje hacia Polonia, en donde el conjunto tricolor jugará el Mundial de la categoría. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO