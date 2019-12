El entrenador que llegue a la Selección de Ecuador tendrá poco tiempo para trabajar

LEA TAMBIÉN

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no anuncia el nombre del entrenador para la Selección y el tiempo apremia. El presidente de la FEF, Francisco Egas, dijo el martes 17 de diciembre del 2019 que es “cuestión de horas” y volvió a pedir paciencia para conocer el nombre del estratega para la Tri mayor.

La administración de Egas y el Directorio de la FEF mantienen su línea de contratar un técnico europeo para el proyecto de la Tri. “Estamos en horas claves para presentar la estructura técnica de la FEF. Esto no es de levantar el teléfono y llamar al entrenador que gane una encuesta”, dijo Egas en conferencia de prensa.



Sin embargo, cualquier entrenador que llegue a la Tricolor tendrá un calendario complicado y poco tiempo para preparar la Selección. Aunque Egas detalló que la base de la Selección Sub 23, que jugará el Preolímpico en enero, será la base de la Selección mayor casi no habrá tiempo para preparar el equipo.

Tres meses para tratar de organizar micro ciclos



En enero y febrero, los futbolistas están en la etapa clave del año en su preparación física. Los clubes no podrán facilitar a los jugadores para trabajos en microciclos porque además nueve de los 16 equipos de la Serie A tendrán participación en torneos internacionales como la Libertadores y la Sudamericana.



El entrenador que asuma la Selección podrá trabajar con la Sub 23 que estará en Colombia en el torneo preolímpico con el DT Jorge Célico. Allí podría conocer a una base de juveniles que incluso han sido parte de la Selección Sub 20 que se destacó en el Sudamericano de la categoría y en el Mundial de Polonia.



Un calendario de eliminatorias con rivales de peso en marzo



Jaime Estrada, vicepresidente de la FEF, confiaba en empezar las eliminatorias con una selección que tenga un nivel parejo a Ecuador, pero ocurrió todo lo contrario. El 26 de marzo, Ecuador tendrá que enfrentar a Argentina en Buenos Aires. La buena noticia es que Lionel Messi no podrá jugar porque arrastra una suspensión. Cinco días después, Ecuador deberá ser local ante la siempre difícil Uruguay. Será tarea del nuevo técnico definir si y se juega en el estadio Rodrigo Paz Delgado o si hay posibilidad de empezar la clasificatoria en el estadio Olímpico Atahualpa.



El reto de jugar la Copa América ante el anfitrión



El 13 de junio, Ecuador tendrá que debutar en la Copa América en Bogotá ante el anfitrión: Colombia. Después de la fecha doble de las eliminatorias, el cuerpo técnico de Ecuador tendrá dos meses (abril y mayo) para preparar la participación en la Copa América. En este torneo, la Tricolor ha tenido pésimas participaciones. Incluso la Copa de este año en Brasil desembocó en la salida de Hernán Darío Gómez. Después del debut, Ecuador tendrá que jugar ante Catar, el 18 de junio. Cuatro días después deberá medirse con Venezuela. El 27, en Medellín, enfrentará a Perú y cerrará con Brasil, en Bogotá, el 1 de julio.



En la segunda fecha, la Tri será local contra Uruguay, en Quito, aunque ahí se abre una nueva interrogante: ¿estará habilitado el estadio Olímpico Atahualpa para recibir a la Selección? La Concentración Deportiva de Pichincha, apoyada por el Gobierno Nacional y en contacto con la FEF, impulsa un proyecto de remodelación o reconstrucción del escenario. El plan B, según confirmó el directivo Egas, es jugar en el estadio Rodrigo Paz.