El delantero Juan Luis Anangonó recibió una sanción en Liga de Quito 

El delantero Juan Luis Anangonó recibió una sanción de Liga de Quito por el conflicto legal que le impidió salir con el equipo a Brasil para el partido ante Flamengo, disputado el pasado 13 de marzo del 2019, en el estadio Maracaná. Sin el atacante, los albos perdieron 3-1.

El imbabureño no pudo viajar con la delegación de los azucenas por un juicio de alimentos. “Nosotros advertimos a Juan Luis (Anangonó) sobre el tema, el jugador no lo resolvió. Nos hizo un daño importante, él tenía que solucionar el tema. Hay una sanción ejemplar para él”, expresó Esteban Paz, de la Comisión Especial de Fútbol, en una entrevista a Área Deportiva. El directivo no precisó la sanción.



El técnico Pablo Repetto tenía previsto ubicar como titular a Anangonó en ese compromiso. Ante su ausencia, puso al uruguayo Rodrigo Aguirre, quien ya había jugado cuatro días antes ante el Macará, por la LigaPro.



La ausencia del imbabureño complicó los planes de Repetto. El equipo encajó tres anotaciones y los refuerzos como Aguirre y José Ayoví lucieron imprecisos y agotados en los tramos finales del compromiso.



Otro de los conflictos en Liga es la ausencia de Aníbal Chalá a los entrenamientos. El lateral zurdo no se presenta a las prácticas desde la semana pasada. Los albos obtuvieron el 70% de sus derechos deportivos y aún no terminan de pagarlos.

Por ello, Paz indicó que si el jugador no se presenta se analizaría la opción de demandarlo. Chalá fue suplente el año pasado. Repetto también lo relegó a la suplencia en el inicio del año y mantuvo a Cristian 'El Chavo' Cruz como estelar.



Los albos recibieron descanso entre el 18 y el 19 de marzo. Recién mañana, 20 de marzo del 2019, volverán a las prácticas.



LDU, al igual que el resto de equipos de la LigaPro, no jugarán el torneo este fin de semana por las elecciones en el país. Volverán a jugar en dos semanas.