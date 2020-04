Los clubes de fútbol tienen recursos para cubrir los salarios por dos meses

LEA TAMBIÉN

El pasado sábado 28 de marzo, los directivos Esteban Paz, de Liga; Santiago Cattani, de Universidad Católica; Franklin Tello y Santiago Morales, de Independiente del Valle; Lucía Vallecilla, de El Nacional, y Andrés Báez, de Aucas, mantuvieron una reunión virtual con Miguel Ángel Loor, el presidente de la Liga Profesional (LigaPro).

La iniciativa fue impulsada por Loor, que en los últimos días mantuvo charlas con clubes y asociaciones provinciales para conocer las inquietudes de los dirigentes ante la paralización del fútbol por la pandemia del covid-19. El cabildeo se produce antes de la reunión de todos los presidentes de los clubes de la Serie A, que se realizará el martes 7.



Los representantes de los equipos capitalinos expusieron su delicada situación financiera. El consenso general fue que en sus arcas sí existen recursos para pagar los sueldos de marzo. Las reservas de caja también alcanzarían para pagar los salarios de abril. Pero, más allá de los dos meses, el futuro es incierto.



De acuerdo con la última decisión del COE nacional, divulgada ayer, los espectáculos públicos masivos estarán suspendidos en abril y mayo. Es decir, inicialmente, el fútbol podría recién retomarse en junio. “Pero ese es un escenario sin certezas. Es muy complicado plantear fechas o decir vamos a volver en este mes o en esta semana. Es un tema complicado”, reconoce Paz en un diálogo con este Diario.



Esta temporada, los 16 equipos del fútbol local esupuestaron gastar USD 92 840 000 en sus campañas. El 65% de esos presupuestos se destina al pago de salarios y premios de las plantillas y cuerpo técnico de Primera. Es decir que el fútbol ecuatoriano en esta temporada tenía previsto gastar más de USD 61 000 000 en sueldos y bonificaciones.



Pero dicha planificación fue realizada en enero, antes de que la pandemia del covid-19 paralizara las actividades. Los clubes no plantean hacer reducciones de salarios, por el momento. Paz explica que mantuvo una reunión con ocho de los jugadores más representativos del equipo en los últimos días. A ellos se les planteó una retención de parte de sus ingresos, al menos mientras se reinicien las actividades.



La medida recayó, sobre todo, en los jugadores con sueldos más elevados. “Hay un compromiso de los jugadores que entendieron la situación económica”. Henry Quiñónez, jugador de El Nacional, siente que hay una satanización a los futbolistas por el tema de sus salarios. “Hay que pensar que no todos los clubes pagan a tiempo o que no todos los jugadores ganan grandes cantidades”. Su equipo, según la presidenta Lucía Vallecilla, no tiene previsto recortar los salarios.



Santiago Cattani, de Universidad Católica, dice que los salarios de marzo y abril están asegurados. En el cuadro ‘camaratta’ los sueldos oscilan entre USD 800 y USD 1 000 que ganan los jóvenes recién promovidos a la plantilla profesional hasta USD 12 000 que ganan los jugadores de más experiencia y recorrido.



El equipo llegó a un acuerdo con los jugadores para solo pagar sueldos y retener el dinero de los premios por partidos ganados. Ese rubro servirá para seguir trabajando al resto de futbolistas y empleados de la institución. Según Loor de la Liga Pro, la empresa Tenfield está al día en los pagos a los equipos por lo derechos de TV, al menos en los dos próximos meses.



El organismo analiza las fechas de reinicio de campeonato: los equipos necesitarán un mes para que sus jugadores retomen la forma deportiva, probablemente con una pretemporada. Se analizan opciones para que el certamen termine a mediados de diciembre si se retoma en julio o a finales de año, si se reinicia en agosto.