Rusia acogerá la Eurocopa y final de la Champions League pese a la sanción impuesta por la AMA

Rusia acogerá los partidos de la Eurocopa 2020 y la final de la UEFA Champions League en 2021, pese a la sanción de cuatro años contra el deporte ruso por dopaje, según informó este lunes 9 de diciembre del 2019 Viacheslav Koloskov, presidente honorífico de la Unión de Fútbol de Rusia.

“Esa decisión no afecta de ninguna manera a la celebración de los partidos de la Eurocopa 2020 y a la final de la Liga de Campeones. La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) no anula la decisión de la UEFA. No hay motivos para ello”, dijo Koloskov, antiguo vicepresidente de la FIFA, a la

agencia Interfax.



La segunda ciudad rusa, San Petersburgo, acogerá en junio del próximo año tres partidos de la primera fase de la Eurocopa y el 3 de julio uno de los cuartos de final del torneo.



Además, la antigua capital zarista, cuyo estadio acogió en 2018 las semifinales del Mundial, acogerá en 2021 y por vez primera la final de la UEFA Champions League.



La prensa rusa también especulaba estos días sobre la posibilidad de que Rusia no pudiera participar en el Mundial de fútbol de Catar (2022), aunque Moscú confía en que la FIFA mantenga su independencia de las decisiones de la AMA.



La AMA sancionó este lunes al deporte ruso con una suspensión de cuatro años por las manipulaciones en la base de datos del Laboratorio de Moscú, lo que le dejará fuera de los Juegos Olímpicos de verano de Tokio (2020) y de invierno de Pekín (2022), además de los Mundiales de cada disciplina deportiva.

La sanción de la AMA contra Rusia solo se aplicará en la fase final del Mundial de Catar-2022



Solo la fase final del Mundial 2022 de fútbol en Catar está afectada por las sanciones dictadas este lunes 9 de diciembre por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) contra Rusia, precisó la AMA, después de que la FIFA pidiera “aclarar las consecuencias” de las condenas.



“Para la clasificación al Mundial 2022 no habrá consecuencias, las recomendaciones no se aplicarán”, señaló el director general de la AMA Olivier Niggli.



“La decisión se aplica en la fase final de la Copa del Mundo porque es donde se decide el título de campeón”, añadió Jonathan Taylor, presidente del Comité de Revisión de la Conformidad (CRC) de la AMA.



El CRC había recomendado la exclusión de la bandera rusa de los Juegos y de todo campeonato mundial durante cuatro años, con la presencia de deportistas ruso bajo bandera “neutral”.



En este caso, los deportistas no representarían oficialmente a Rusia, ni con la bandera ni con el himno. Para los deportes individuales es más sencillo, la cosa se complica con los equipos. “Si los rusos se clasifican, un equipo que represente a Rusia no podrá participar” en Catar-2022, dijo Taylor. “Pero pueden hacer una demanda para participar como equipo neutro”, añadió en una conferencia de prensa en Lausana.



“Las cuestiones sobre su uniforme serán definidas por nosotros o por el Tribunal Arbitral del Deporte”, añadió Niggli.



La FIFA pidió minutos antes “aclarar las consecuencias” en las competiciones de fútbol de la suspensión de Rusia por cuatro años de toda competición deportiva mayor, incluido el Mundial de Catar 2022.



“La FIFA ha tomado nota de la decisión del comité ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje”, indicó un portavoz de la institución. “Está en contacto con la AMA y con la ASOIF -asociación de federaciones olímpicas- para aclarar las consecuencias de esta decisión en las competiciones de fútbol”, añadió.



La Eurocopa 2020, con cuatro partidos a disputar en San Petersburgo, no está afectada por la sanción.