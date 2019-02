Ronaldo Nazario: ‘Me gustaría que ganara el Madrid, pero es un clásico’

LEA TAMBIÉN

Ronaldo Nazário, presidente del Real Valladolid y exjugador de los clubes FC Barcelona y Real Madrid, entre otros, desea la victoria del cuadro madridista en el clásico copero de esta noche en el Camp Nou, pero quiso dejar claro que “se trata de un partido espectacular sin pronóstico claro”.



“Un ‘Barça’ vs. Real Madrid es siempre un partido espectacular, el mejor clásico del mundo. He jugado en los dos equipos y puedo asegurar que el ambiente que se vive es muy bonito. Ojalá que los dioses del fútbol nos regalen un gran partido”, dijo.



Ronaldo no se lanzó a dar un pronóstico del clásico de Copa, cuya ida de las semifinales que se disputa esta noche en el Camp Nou, pero se mostró partidario de los colores blancos del Real Madrid.



“Tengo una historia especial con el Madrid y me gustaría que ganara en el Camp Nou, pero tampoco puedo olvidar que he vestido la camiseta del FC Barcelona. En un partido de estos puede pasar de todo, y nunca hay un claro favorito”, señaló el presidente del Valladolid, quien hoy presentó la nueva

sede de su club en Madrid y los planes de futuro de la entidad pucelana.



Ronaldo, doble campeón del Mundo con Brasil, destacó la mejoría en el juego del Real Madrid, pero el ‘Barça’, con Messi, es un equipo espectacular.

“Nosotros tenemos que jugar ahora con los dos equipos. Con el ‘Barça’ en el

Camp Nou lo tendremos difícil, pero estamos motivados para intentar algo positivo. Con el Madrid en casa tendremos alguna opción más”, explicó.

Sobre el futuro del equipo pucelano, actualmente decimocuarto y dos puntos por encima de la zona de descenso, Ronaldo se mostró “preparado para sufrir”.



“Cada fin de semana tocará sufrir. Sabíamos que iba a ser así. Estamos en la mejor Liga del mundo, pero confiamos en los jugadores y en los técnicos, estaremos con ellos y sufriremos todos juntos. El objetivo es mantenernos, pero a la vez tenemos que trabajar en el futuro del club”, apuntó.