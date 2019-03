Rodrigo Paz critica al DT Repetto porque hace jugar poco a Andrés Chicaiza

LEA TAMBIÉN

“No comprendo cómo se contrata a un jugador car y solo se le hace jugar 20 minutos, como es el caso de (Andrés) Chicaiza”. Esas fueron las palabras de Rodrigo Paz, presidente honorario de Liga de Quito, sobre la situación del mediocampista otavaleño en LDU, en una entrevista a Área Deportiva.

Liga adquirió esta temporada los derechos deportivos de Chicaiza por USD 1,2 millones por cinco años. El mediocampista otavaleño llegó tras su campaña en el Delfín SC, donde fue una de las figuras y aportó en la clasificación de su equipo a la Copa Libertadores de América 2019.



Pese a su cartel, el jugador de 26 años, es suplente desde que se vinculó al equipo azucena. Solo ha iniciado un partido como titular de los seis que ha jugado por la Serie A. Acumula 274 minutos en cancha de 540 posibles. En los juegos de la Copa Libertadores no ha sido tomado en cuenta. Ante Peñarol, no pudo jugar por una suspensión. Ante Flamengo, estuvo en la banca de suplentes.

Andrés Chicaiza (10) refuerzo de Liga de Quito para la temporada 2019, durante el cotejo ante Sociedad Deportiva Aucas, el domingo 17 de marzo en cotejo válido por la sexta fecha de la LigaPro jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



“Se le ve un buen jugador, pero tenerlo en el banco para hacerle jugar solo veinte minutos me parece absurdo. ¡Es un jugador caro!”, insistió Paz sobre ‘Andy’. “Lo que estamos haciendo -en mi concepto- es depreciando al jugador.

Chicaiza no es un jugador para 20 minutos, es un jugador para todo el partido. Debe adecuarse para que el equipo funcione con él”, añadió el directivo que se retiró de la Comisión de Fútbol de Liga, este año.



Según Polo Carrera, exjugador y exentrenador de LDU, Chicaiza no juega porque no entra en el esquema que utiliza el entrenador Repetto. “El técnico Repetto mantiene el sistema táctico que le dio el título a Liga. En ese sistema, no engrana Chicaiza, que es un jugador más fino”.



Ante Aucas, en el estadio Rodrigo Paz, Chicaiza entró a los 53 minutos. El volante topó el balón unas diez veces y se ubicó en el centro del campo. No logró conectarse con los defensas para recibir el balón de espaldas. En los minutos finales, Liga desprotegió a sus zagueros porque todos sus volantes se fueron en busca de un gol y recibió un tanto que le condenó a una derrota de 1-0.



“Estoy aquí para aportar, pero no es lo mismo ingresar 20 o 30 minutos a jugar todo el partido. Un jugador de fútbol necesita regularidad y confianza”, expresó el jugador en el escenario albo tras ser consultado sobre su situación.