Roberto Ordóñez desmintió supuestos agravios a Liga de Quito, antes de la final

Mediante su cuenta de Instagram, Roberto Ordóñez (@latuka_17) manifestó su respeto por Liga de Quito y descartó supuestas declaraciones que trascendieron en redes sociales, en las que supuestamente habría atacado al equipo capitalino.

“Es una pena como hoy en día las redes sociales pueden perjudicar a la gente, no di ninguna declaración, menos con esas palabras ni términos utilizados en esa publicación”, aclaró Ordóñez, la noche del jueves 12 de diciembre del 2019.



Según un portal web, la ‘Tuka’ habría hablado sobre una supuesta ayuda a Liga de Quito de parte de los árbitros y los organismos nacionales de fútbol, como previa de la final del campeonato nacional, que se realizará este 15 de diciembre (15:00), en el estadio Jocay.



“Espero que no vuelvan a utilizar mi nombre con declaraciones falsas y escondiéndose detrás de una página virtual, los que me conocen saben los valores, como el respeto, con los que me criaron”, publicó el delantero de 34 años.



La ‘Tuka’ se apunta como titular para la segunda final ante los albos, para el juego del domingo 15 de diciembre. El delantero tuvo un año regular, en el que disputó 34 partidos y anotó 11 goles, entre la LigaPro y la Copa Ecuador.