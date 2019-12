El DT español Robert Moreno dirigirá al AS Mónaco hasta junio del 2022

LEA TAMBIÉN

El entrenador Robert Moreno, exseleccionador español, quien fue una de las opciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para dirigir a la Selección de mayores y que descartó esa propuesta en declaraciones a la prensa deportiva de España, es el nuevo DT del AS Mónaco.

El conjunto monegasco, que prescindió del técnico portugués Leonardo Jardim, firmó con Moreno en el que se convierte en su primer contrato como técnico de un club hasta junio de 2022, como confirmaron a EFE fuentes presentes en la operación, y será presentado el lunes 30 de diciembre.

Después de alcanzar un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el pasado 19 de noviembre, tras clasificar a España a la Eurocopa 2020, Robert Moreno ha recibido numerosas propuestas que declinó hasta la llegada de la oferta del AS Mónaco, club con el que se comprometió este sábado 28 de diciembre del 2019.



El técnico catalán que inició su carrera siempre ligado a Luis Enrique Martínez hasta que tomó sus riendas en la selección española, se estrenará en Mónaco como primer técnico de un club de la élite. Dispondrá “de plenas responsabilidades de trabajo en el club para la gestión deportiva y de la plantilla”, como señala en un comunicado.



En su equipo de trabajo que forma para dirigir al AS Mónaco le acompañarán Daniel Guindos, exseleccionador de Guinea Ecuatorial, como segundo técnico, Juanjo del Ojo como preparador físico, José Sambade de entrenador de porteros y Marc Sellerés en funciones de asesor de psicología deportiva.



Tras tomar la decisión el AS Mónaco de cesar a Jardim, dos técnicos españoles fueron los principales candidatos, el asturiano Marcelino García Toral y Robert Moreno, que es finalmente la apuesta de un club que marcha séptimo en la liga francesa, a 17 puntos del líder PSG y busca un cambio de rumbo. El técnico será presentado el lunes 30 de diciembre.