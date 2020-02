River Plate, atento a la salud de Marcelo Gallardo, visita a Unión de Santa Fe

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

River Plate, líder de la Superliga Argentina con 36 puntos, tres más que Boca Juniors, visitará este domingo 9 de febrero del 2020 a Unión de Santa Fe en la decimonovena jornada atento a la salud de su entrenador, Marcelo Gallardo, internado desde el martes por un cálculo renal.

El técnico de 44 años fue sometido en la mañana del jueves 6 de febrero del 2020 a una cirugía para extraerle un cálculo renal en una clínica de Buenos Aires.



Los últimos entrenamientos fueron comandados por sus ayudantes de campo Matías Biscay y Hernán Buján.



River Plate a cinco fechas de conseguir el título en Argentina



A falta de cinco fechas para el final del torneo, el ‘Millonario’ es el máximo candidato a quedarse con el título.



Sin embargo, no podrá contar con el defensa chileno Paulo Díaz, expulsado la jornada pasada en el triunfo por 2-0 ante Central Córdoba.



Unión, por su parte, deambula por la mitad de la tabla de posiciones, lejos de la zona de clasificación para las copas internacionales y de la zona de descenso.



En la jornada anterior, el conjunto santafesino perdió con Estudiantes de La Plata por 1-3

Boca Juniors recibe al Atlético Tucumán



El ‘Xeneize’, que llega envalentonado tras ganarle con autoridad a Talleres en la jornada pasada por 2-1, recibirá el sábado en la Bombonera a Atlético Tucumán, que está a solo un punto de la zona de clasificación para las copas.



El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, deberá decidir si mantiene en la portería a Marcos Díaz, que tuvo dos actuaciones maravillosas, o si vuelve a alinear al habitual titular, Esteban Andrada, que se recuperó de la lesión.



Los tucumanos llevan una racha de cinco partidos consecutivos empatados y once sin derrotas.

Argentinos Juniors y Lanús se sacan puntos entre ellos



Lanús, tercero con 32 puntos, y Argentinos Juniors, cuarto con 31, se enfrentarán el viernes por la noche.



El Bicho no gana hace cuatro partidos y necesita un triunfo para volver a meterse de lleno en la pelea por el campeonato.



Lanús, en cambio, viene de ganarle a Godoy Cruz por 2-0.

Racing Club vs. Independiente de Avellaneda, el clásico de la fecha



Racing Club e Independiente protagonizarán el clásico de Avellaneda.

La Academia es décimo con 28 puntos; Independiente decimotercero con 25.

Sebastián Beccacece, actual entrenador de Racing Club, proveniente de Independiente, lleva dos empates consecutivos desde que debutó.



En cambio, el Rojo llega confiado tras golear a Rosario Central en la jornada pasada por 5-0.

Diego Maradona, ante un partido clave



El Gimnasia y Esgrima La Plata de Diego Maradona recibirá el sábado a Patronato, en un duelo clave por la permanencia porque ambos equipos se encuentran en la zona de descenso a la Segunda División.



El equipo del campeón del mundo con Argentina en 1986 lleva cinco partidos invictos (tres empates y una victoria).



Patronato, en cambio, no gana por el torneo local desde el 31 de septiembre de 2019.



Cronograma de partidos de la decimonovena fecha del 7 al 10 de febrero:



Viernes 7 de febrero

Aldosivi vs. Central Córdoba y

Argentinos Juniors vs. Lanús.



Sábado 8 de febrero

Gimnasia vs. Patronato

Defensa y Justicia vs. Colón

Banfield vs. Rosario Central

Newells Old Boys vs. Estudiantes de La PLata y

Boca Juniors vs. Atlético Tucumán.



Domingo 9 de febrero

San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield

Racing Club vs. Independiente y

Unión vs. River Plate



Lunes 10 de febrero

Arsenal vs. Talleres y

Godoy Cruz vs. Huracán.