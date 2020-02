River Plate, con 10, consolida su liderato en Argentina gracias a Borré y un golazo de Ignacio Scocco

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

River Plate, rival de Liga de Quito en el Grupo D de la Copa Libertadores 2020, se consolidó el domingo 2 de febrero del 2020 su liderato en la Superliga argentina con un triunfo en el estadio Monumental de Núñez sobre Central Córdoba por 2-0 a pesar de jugar con 10 desde los 13 minutos por la expulsión del chileno Paulo Díaz y gracias a un tanto del colombiano Rafael Santos Borré y a un golazo de Ignacio Scocco.

A falta de cinco fechas para el final del torneo, el ‘Millonario’ tiene 36 puntos.

Le siguen Boca Juniors, que le ganó a Talleres, con 33 unidades y Lanús, que venció a Godoy Cruz, por 2-0.



Paulo Díaz complicó a River Plate y Rafael Santos Borré lo salvó



El defensa chileno vio la cartulina roja a los 13 minutos por patear, sin que la pelota estuviese en juego, a un rival con el que había chocado segundos antes.



Pese a la expulsión, River Plate fue protagonista y tuvo varias ocasiones para convertir. Matías Suárez, que asistió a Borré en su gol, fue una de las figuras del encuentro.



El primer tanto lo anotó el colombiano en la última jugada del primer tiempo. Sobre el final del partido, Scocco, que había ingresado poco antes, convirtió un golazo con un alarde de habilidad. En la frontal del área, y con un sutil toque de derecha, esconde el esférico, pasa por detrás de un defensa, elude al golero y con un suave remate de zurda y cruzado, anotó el segundo gol de River Plate.



La prensa deportiva argentina, calificó al gol de Scocco como ‘maradoniano’ emulando al tanto que el ‘Pelusa’ anotó con la ‘Albiceleste’ a Inglaterra durante el Mundial de México 1986.

Video: YouTube Canal: MRC24

Boca Juniors no le pierda el ritmo a River Plate



El ‘Xeneize’ jugó en la noche del domingo 2 de febrero con la presión de necesitar una victoria para no perder de vista a River, que horas antes había ganado su partido.



Boca Juniors se impuso por 1-2 con goles del colombiano Sebastián Villa, a los 13 minutos, y de Carlos Tévez, a los 63’.



Talleres encontró el descuento a diez minutos del final gracias al colombiano Diego Valoyes.



Esta victoria deja al conjunto de Miguel Ángel Russo a tres de River Plate.

Lanús ganó y es tercero en la Superliga argentina



El ‘Granate’ se impuso con autoridad a Godoy Cruz de Mendoza, colista del torneo con solo nueve puntos, por 2-0 con dos tantos en el segundo tiempo y llegó a los 32 puntos.



El primero lo anotó Marcelino Moreno a los 60 minutos y el siguiente José Sand, de penalti, a los 79’.



Lanús aprovechó los empates de Argentinos Juniors y de Vélez Sarsfield y escaló a la tercera posición, a solo cuatro de River.

Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y Rosario Central se alejaron de River



Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y Rosario Central dejaron valiosos puntos en el camino.



El ‘Bicho’ empató el sábado 1-1 con Racing Club y desperdició la posibilidad de alcanzar a River Plate, que todavía no había jugado ante Central Córdoba.



Con un gol del colombiano Edwar López, el local abrió la cuenta, pero luego el juvenil Tiago Banega lo empató para la Academia, que sumó su segundo empate en la era Beccacece.



El jueves, Vélez empató 1-1 con Aldosivi, que está en zona de descenso.

Con goles de Maximiliano Romero para el local y Federico Gino para la visita marplatense, el Fortín sumó su segunda igualdad consecutiva.



En otro de los partidos del sábado, el Independiente dirigido por Lucas Pusineri goleó por 5-0 a Rosario Central con los tantos de Alexander Barboza, Leandro Fernández, Brian Romero, Silvio Romero y el colombiano Andrés Roa.



Este fue un triunfo revitalizador para el Rojo, que trepó en la clasificación, mientras que el conjunto rosarino recibió un duro golpe que lo dejó en 29 unidades y relegando sus ilusiones de disputar el título.

El debut de Hernán Crespo



El sábado 1 de febrero también registró el empate 1-1 de Atlético Tucumán con Defensa y Justicia con los tantos de Ezequiel Unsain, en contra de su valla, para el local y Juan Lucero para el visitante donde debutó como técnico Hernán Crespo.



Para Crespo este ciclo en el Halcón de Florencio Varela es su segunda experiencia como entrenador en Argentina luego de su paso por Banfield.

Ganó Estudiantes de La Plata de Milito y Mascherano



Estudiantes, que en la previa del encuentro presentó el regreso de Marcos Rojo al club, se impuso por 3-1 ante Unión gracias al doblete del uruguayo Martín Cauteruccio y el tanto de Mateo Retegui, de penalti, mientras que Javier Méndez descontó para el elenco santafesino.



El entrenador, Gabriel Milito, alineó nuevamente a Javier Mascherano como titular.

Gimnasia y Esgrima de Diego Maradona empató y sigue en zona de descenso



Gimnasia, dirigido por Diego Maradona, igualó 1-1 en la cancha de Huracán gracias a un gol del colombiano Jhonatan Agudelo que no resultó suficiente para sacar al equipo de la zona del descenso.



Rodrigo Gómez abrió la cuenta para el local a los dos minutos y Agudelo dejó todo igual en un encuentro de la decimoctava jornada de la Superliga Argentina jugado en el estadio Tomás Adolfo Ducó del barrio porteño de Parque Patricios.



Con este resultado, el Gimnasia de Maradona continúa en la zona roja de descenso, mientras que Huracán sigue sin poder despegar en esta temporada donde cambió dos veces de entrenador.



El doningo 2 de febrero, Banfield le ganó a Colón por 0-1 con un tanto del colombiano Reinaldo Lenis.



La fecha 18 del torneo argentino concluirá este lunes 3 de febrero con dos encuentros: Patronato vs. Arsenal y Newell’s Old Boys vs. San Lorenzo.