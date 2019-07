Ricardo ‘Tigre’ Gareca: ‘Messi debe ser escuchado’

LEA TAMBIÉN

El astro argentino Lionel Messi, quien hizo duras críticas a la Conmebol en la Copa América Brasil 2019, debe ser escuchado aunque uno no comparta lo que diga, afirmó el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca.

“Es un jugador que cuando habla debe ser escuchado. Messi es una voz autorizada al cual uno respeta”, dijo el ‘Tigre’ Gareca en una entrevista, en la víspera del inicio de los Juegos Panamericanos de Lima. “Eso no significa que esté de acuerdo con Messi, ni con cualquier personalidad que diga algo en la cual no la comparta”, señaló el entrenador argentino de 61 años.



‘Albiceleste’ contra Chile, en el partido por el tercer lugar del torneo. “Cuando se tocan temas tan puntuales como la corrupción hay que tener pruebas. Con Messi lo que menos quiero es entrar en polémica, soy un admirador de él y es una persona que admiro muchísimo”, precisó.



La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) suspendió a Messi una fecha y lo multó con USD 1 500 por la expulsión ante Chile. La suspensión automática privará al ‘10’ de ser considerado por Argentina para la primera fecha de la eliminatoria sudamericana al Mundial Catar 2022, prevista en marzo de 2020.



Respecto al combinado argentino, Gareca dijo que “debe encontrar que es lo que quiere y sostener algo. Me gustaría que encuentre el rumbo que por el momento están intentando, no se si éste es el rumbo, ojalá, pero que están buscando las mejores decisiones”. “En estos momentos tengo en la cabeza la selección peruana, tengo contrato hasta el 2021, no existe ninguna posibilidad que yo pueda modificar mi postura”, sostuvo al ser consultado sobre los rumores que lo situaban en la órbita de la selección albiceleste.

Por un nuevo Mundial



Tras clasificarse al Mundial Rusia 2018, Gareca dijo que ahora el objetivo de la selección peruana es hacer “una buena eliminatoria” para clasificarse a Catar 2022.



“La meta más importante que tenemos nosotros es ir a otro Mundial. Ese es el principal objetivo y sabemos lo difícil que son las eliminatorias”, declaró. “Estar en una Copa de Mundo le da jerarquía a todo”, aseguró.



Perú tiene por el momento programado cuatro amistosos: ante Ecuador y Brasil el 5 y 10 de septiembre, en Estados Unidos; frente a Uruguay en octubre en duelos de ida y vuelta en Lima y Montevideo el 11 y 15. “Los partidos de fecha FIFA serán para tratar de cerrar de la mejor manera el año y ver algunos jugadores que puedan ir surgiendo para la selección”, manifestó.



Las eliminatorias sudamericanas comienzan en marzo del 2020 y culminan en 2021.