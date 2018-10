Ricardo Gareca asegura que Chile será un rival muy difícil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, aseguró el miércoles 10 de octubre de 2018 en Miami que Chile será “un rival muy difícil” pese a que se encuentra en un proceso de recambio de jugadores.

“Chile está en un proceso de recambio, pero no pierden su nivel, es una selección que mantiene su importancia, tiene buenos jugadores y un gran entrenador. Será un partido muy difícil”, dijo Gareca en rueda de prensa.



Perú se enfrentará en un amistoso a Chile, dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda, el 12 de octubre en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.



Cuatro días después, la selección peruana jugará un amistoso con Estados Unidos en East Hartford, Connecticut.



El Dt argentino destacó la presencia del colombiano Rueda en el combinado chileno: “es un gran entrenador con mucha experiencia y que ha logrado seleccionar a buenos jugadores”.

El director técnico de Perú, el argentino Ricardo Gareca, apostó por Guerrero desde el inicio para darle ocasión de retomar ritmo tras una para forzada de ocho meses en la selección. Foto: Agencia AFP

Al referirse a la selección inca, Gareca aseguró que todos los jugadores peruanos “llegaron con muchas ganas y en buenas condiciones físicas”.



Agregó que la blanquirroja mantendrá su forma de jugar, de juego corto, desequilibrante y buscando siempre el arco rival. “Ahora nos toca tomar decisiones en el momento del partido”, precisó.



El técnico aclaró que aún no ha resuelto los que van a comenzar el partido. “Son decisiones que vamos a tomar el mismo día del partido”, dijo.



Sostuvo que con los amistosos pactados se tiene la intención de terminar bien este año, “ pero nuestro objetivo es la Copa América de Brasil 2019 y luego las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 ” .

Perú disputará contra Chile, su rival tradicional en el Pacífico sudamericano, una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’, como los hinchas conocen a este tradicional duelo entre dos países vecinos y ribereños del Océano Pacífico.



Las selecciones de ambos países no se ven las caras desde octubre de 2016, cuando, con doblete de Arturo Vidal, Chile venció 2-1 a Perú en Santiago por las clasificatorias sudamericanas a Rusia-2018.



La ‘Roja’ suma cuatro triunfos consecutivos contra Perú, que no le gana desde el inicio de las eliminatorias al Mundial de Brasil-2014.



La selección inca compitió en Rusia-2018 en el Grupo C donde sumó dos derrotas y una victoria: cayó por 1-0 ante Dinamarca y Francia, y se impuso 2-0 a Australia, en el retorno a los Mundiales tras 36 años de ausencia, desde España 1982.



Tras el Mundial, Perú en amistosos cayó 2-1 en sus dos primeros duelos de fogueo con Holanda y Alemania en tierras europeas.



Chile, por su parte, no se clasificó para el Mundial de Rusia-2018.