‘Detalles’ retrasan la contratación del nuevo DT de la selección mayor

El Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se reunirá el miércoles 6 de noviembre del 2019 a las 10:00, en Guayaquil y esperan recibir un informe sobre el avance de las negociaciones para la contratación del nuevo entrenador de la Selección mayor.

Jaime Estrada, vicepresidente del organismo, reconoció que el tema se ha retrasado debido a que no se ha llegado a acuerdos en temas importantes, para concretar la vinculación del nuevo cuerpo técnico.



“Hay conversaciones adelantadas con cierto cuerpo técnico, pero hay detalles que faltan de complementar, como el recambio generacional y varios puntos críticos que -aunque son detalles- para nosotros son muy importantes”, dijo Estrada.



El directivo habló del tema, durante la rueda de prensa que se realizó la mañana de este martes 5 de noviembre en Portoviejo, para presentar el partido amistoso que disputará la Tri ante Trinidad y Tobago, el 14 de noviembre, en la capital manabita.



“Si esto (los acuerdos) no se puede zanjar, no podemos dar una versión oficial, es lo que podemos decir”, dijo Estrada, que se negó a mencionar el nombre del DT con el que se ha conversado, pese a que la semana pasada su compañero de Directorio, Carlos Galarza, ratificó que se trata de Jürgen Klinsmann.



En los puntos del orden del día no consta la presentación del informe, sin embargo, se pudo conocer que los miembros del Directorio solicitarán tratar el tema, para conocer a fondo el avance y detalles de las negociaciones.