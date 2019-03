La ‘Juve’ de Cristiano Ronaldo y el FC Schalke sueñan con la remontada ante Atlético Madrid y Manchester City

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Juventus, liderada por Cristiano Ronaldo, sueña con una remontada histórica en su estadio ante el Atlético, que venció 2-0 en la ida, mientras que el Schalke también debe voltear la situación (3-2) en terreno del Manchester City, este martes, 12 de marzo del 2019, en la vuelta de octavos de la UEFA Champions League.

'CR7', máximo goleador en la historia de la competición de la que es cinco veces campeón -una con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid-, deberá demostrar lo bien que se le ha dado históricamente el Atlético, al que ha marcado 22 goles en 31 partidos en sus tiempos como estrella blanca, para llevar a su equipo a cuartos.



Los rojiblancos lograron un gran resultado en la ida, un 2-0 en el que marcaron sus dos centrales uruguayos, Diego Godín y José María Jiménez.



“El partido del martes es importante”, recordaba el sábado 9 de marzo el técnico rojiblanco, Diego Simeone que, tras el partido de ida, no ocultaba que “nos tocará sufrir” en Turín.



Los rojiblancos, dos veces finalistas de la 'Champions' en 2014 y 2016 y semifinalistas en 2017, quieren llegar a una final que este año se jugará en su feudo el primero de junio.

Reservando a las estrellas



El Atlético no podrá contar para este encuentro con los sancionados Diego Costa, que además sigue saliendo de lesión, y Thomas Partey, pero sí se sentará en el banquillo Simeone.



Consciente de la importancia del choque, Simeone no dudó en reservar el sábado 9 de marzo en el partido de Liga contra el Leganés a Saúl, Juanfran o Griezmann, que jugaron algunos minutos, y a Álvaro Morata, que vio el encuentro desde el banquillo.



Enfrente estará un equipo italiano reforzado en verano con la llegada de Cristiano Ronaldo para intentar conseguir un título que no ha vuelto a levantar desde 1996.



Tras caer en las finales de 2015 contra el Barcelona y de 2017 contra el Real Madrid, la 'Juve' querría hacer de 2019 su año europeo.



Para ello tendrá que remontar ante un Atlético, famoso por su defensa monolítica. “Todo el mundo sabe que (el Atlético) es un equipo fuerte, que defiende muy bien. Tendremos que hacer todo lo posible para ganar. Contarán los pequeños detalles” , dijo Ronaldo a la televisión de club.



Con la liga italiana en el bolsillo, Ronaldo fue uno de los jugadores reservados por el técnico Massimiliano Allegri en la goleada 4-1 al Udinese del fin de semana.



Rachas cruzadas en el 'Etihad'



En Manchester el 'City' parece tener todo a favor para seguir su camino en la máxima competición europea. El equipo dirigido por Pep Guardiola sigue vivo en las tres competiciones -ya ganó la Copa de la Liga- y ha sido capaz de recuperar el liderato de la 'Premier League', donde mantiene una espectacular batalla por el título con el Liverpool.



El entrenador español no podrá contar con el brasileño Fernandinho, el argentino Nicolás Otamendi, suspendidos, y el belga Kevin De Bruyne, lesionado.



Pero el Schalke no llega al Etihad Stadium en gran forma. Es décimo cuarto en la Bundesliga y lleva una racha de cuatro derrotas consecutivas, en la que ha encajado 14 goles.



Su joven entrenador Domenico Tedesco, de 33 años, considerado hasta hace unos meses como un genio precoz de los banquillos tras llevar al equipo a la segunda plaza, parece ahora en riesgo de despido.



Además, tras varias jornadas sin acierto goleador, el 'City' parece haber recuperado el olfato. Raheem Sterling selló un doblete ante el Watford el sábado. Pero ya se ha demostrado que los octavos de 'Champions' son terreno abonado para los sustos.