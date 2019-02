El reglamento de marketing de LigaPro no fue del agrado de los clubes y se propuso que aún no se aplique

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este miércoles 6 de febrero de 2019 se lleva a cabo en el hotel Wyndham en Quito el Seminario LigaPro dirigido para medios de comunicación y clubes, en el que se busca socializar varios temas acerca de la operación del nuevo campeonato nacional de este año.

El reglamento de marketing, expuesto por Roberto Navarrete y Fiorella Avellán, causó inquietud en varios de lo dirigentes de los clubes presentes.



Navarrete explicó varios detalles, por ejemplo que ahora solo podrán saltar 11 niños con jugadores a la cancha, que los clubes ya no podrán hacer activaciones publicitarias antes de sus partidos como locales 60 minutos antes de que empiece el cotejo y que solo podrán hacerlo en el entretiempo.



Con este nuevo reglamento, los clubes ya no podrán, por ejemplo, poner inflables en la cancha antes de que empiece el partido, ya no podrán regalar ‘souvenirs’ a los hinchas, porque ese espacio ahora será administrado por LigaPro.



También se anunció que los equipos deberán usar un parche en el hombro derecho con el logo de LigaPro, que las redes de los arcos deberán llevar un ‘AdNet’ con el logo LigaPro y que este año los dos equipos en cada partido deberán salir por el mismo túnel, aunque en algunos casos es impracticable como el Bellavista de Ambato y el Olímpico de Riobamba.

Sin embargo, estas explicaciones no cayeron muy bien en algunos dirigentes presentes en el seminario, ya que varios clubes tienen ya comprometidos varios espacios publicitarios que la LigaPro ahora pasará a administrar.



De hecho, el reglamento de marketing todavía no ha sido aprobado por el Consejo de presidentes de la LigaPro, precisamente porque los clubes no han logrado ponerse de acuerdo en varios aspectos comerciales.



Vicente Páez, representante de Liga de Quito, mostró su molestia y propuso que el reglamento no sea aplicado hasta que no sea aprobado por el Consejo de presidentes de la LigaPro.



Equipos como Macará, Puerto Quito, El Nacional e Independiente del Valle se sumaron a este malestar y pidieron que este reglamento sea discutido con los departamentos comerciales de los clubes, para que se puedan llegar a acuerdos y pueda ser aprobado por el consejo de presidentes.



En el seminario también se están tratando otros temas como el reglamento de seguridad en los estadios, el reglamento de competición y el trabajo de los medios de comunicación.