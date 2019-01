El mejor Real Madrid volvió ante el Sevilla; Atlético no falló en Huesca

LEA TAMBIÉN

En uno de sus partidos más convincentes de su irregular temporada, el Real Madrid (3º) se impuso 2-0 al Sevilla (4º), el sábado 19 de enero de 2019 en la vigésima jornada de la Liga Santander, en la que el Atlético de Madrid (2º) no aflojó el paso (3-0) en su visita al colista Huesca.

En el Santiago Bernabéu, muy superior al Sevilla sobre todo en la segunda mitad, el Real Madrid dispuso de muchas ocasiones. Finalmente fue Casemiro (78’) el que acertó con un misil lejanísimo.



Ya con el tiempo cumplido Modrić (90+2’) robó un balón al central portugués Daniel Carriço y marcó la sentencia.

‘Punto de inflexión’



“Todo el madridismo está por fin contento. No solo por la victoria sino también por el juego. Hemos demostrado que no nos hemos olvidado de jugar, pero nos costaba. Esto va a ser un punto de inflexión”, dijo Modrić.



El Real Madrid, protagonista de una primera mitad de temporada muy decepcionante que le costó el puesto al técnico Julen Lopetegui, logró su segundo triunfo consecutivo en la Liga Santander, tras vencer la semana pasada al otro equipo sevillano de la primera división, el Real Betis.



El Sevilla, que llegó a liderar la competición en noviembre, sigue pagando el peaje de jugar en los dos grandes escenarios del fútbol español. En sus últimas 28 visitas al Santiago Bernabéu y al Camp Nou, ha perdido en 27 ocasiones y ha empatado en una.



En las filas blancas, una vez más Isco y Marcelo empezaron en el banquillo, mientras que Gareth Bale fue baja por una lesión en el sóleo izquierdo.

En la primera mitad destacó la actuación del joven brasileño de 18 años Vinicius Junior. En su mejor ocasión, se encontró con el arquero checo Tomas Vaclik en una jugada que inició Modrić al robar un balón al argentino Ever Banega.



Modrić, que coleccionó todos los trofeos individuales del año 2018, incluyendo el Balón de Oro, también recuperó su mejor versión. En ataque rompió líneas con sus cambios de ritmo y en defensa se mostró tenaz y acertado en la recuperación, como en esta ocasión de Vinicius o en el segundo tanto, cuando le robó la cartera a Carriço.





Gran volea de Arias



Con este triunfo el Real Madrid ‘roba’ al Sevilla la tercera posición, sumando 36 puntos y se sitúa a 7 del líder FC Barcelona. El equipo andaluz ahora es cuarto, a 10 del conjunto catalán.



“Vamos a luchar las tres competiciones hasta el final. Para el Madrid no hay nada imposible”, advirtió el técnico blanco Santiago Solari.



Entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el Atlético, segundo con 41 unidades, que solventó con autoridad su viaje a Huesca, en un partido jugado bajo una espesa niebla.



Abrió el marcador el lateral izquierdo francés Lucas Hernández, al aprovechar en el segundo palo un pase de Koke (31).

Luego llegó el turno del otro lateral, el colombiano Santiago Arias, autor de una perfecta volea tras un servicio de Antoine Griezmann (52).



Finalmente Koke, que cumplió 400 partidos con el Atlético, aprovechó un cabezazo al larguero de la estrella francesa para completar el 3-0 (71).



En el Alcoraz, los jugadores dirigidos por Diego Simeone se dieron una alegría tras la eliminación en Copa ante el Girona esta semana en cuartos. Enfrente se encontraron a un colista capaz de inquietar a la defensa rojiblanca, pero una vez más el arquero esloveno Jan Oblak respondió a las expectativas.



En el último partido del día el Valencia (7º) tomó aire (2-1) en la cancha del Celta (17º) con goles de Ferrán Torres (71) y Rodrigo (84), que sirvieron para remontar el tanto inicial del mexicano Néstor Araujo (40).