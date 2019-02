Real Madrid ganó el derbi al Atlético y le quitó el segundo puesto de la tabla de la Liga Santander

LEA TAMBIÉN

El Real Madrid se impuso como visitante al Atlético por 3-1, este sábado 9 de febrero de 2019 en el derbi de la capital, correspondiente a la 23ª jornada de la liga española, con lo que se colocó en segunda posición en la tabla, superando a su rival.

Con este triunfo, gracias a los goles de Casemiro, Sergio Ramos de penal y Gareth Bale, el equipo blanco tiene ahora un punto más que el Atlético (3º) y se puso de forma provisional a cinco del líder FC Barcelona, que juega el domingo en el campo del Athletic Bilbao (12º).



El Real Madrid se adelantó en el marcador en el minuto 16 con un tanto del brasileño Casemiro, pero el Atlético Madrid logró empatar con un gol del francés Antoine Griezmann (25).



El equipo visitante se recuperó y llegó al descanso con ventaja con un penal de Sergio Ramos (43), su undécima diana esta temporada entre todas las competiciones.



El central andaluz ha lanzado ocho penales esta temporada con su equipo y los ha marcado todos.

El mediocampista brasileño del Real Madrid Casemiro (segundo izq.) anota contra el portero esloveno Jan Oblak del Atlético de Madrid de chilena durante el partido jugado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid el 9 de febrero de 2019. / AFP

Cuando el Atlético buscaba el empate, llegó el tanto del galés Bale, al aprovechar en el minuto 74 un centro del croata Luka Modrić hacia la izquierda y batir al esloveno Jan Oblak con un disparo cruzado.



Ese tanto, el número 100 de Bale con la camiseta del Real Madrid, se vio acompañado con un gesto con la mano del galés, que puede generar polémica.



En dos de los goles hubo controversia ya que en el tanto de Griezmann, los jugadores del Real Madrid reclamaron falta del argentino Ángel Correa sobre el brasileño Vinicius en el inicio de la jugada.



En el tanto de penal de Ramos también hubo protestas al reclamar los atléticos que la falta del uruguayo José María Giménez a Vinicius no era dentro del área y que el francés estaba en fuera de juego.

Casemiro había adelantado al Real Madrid con un tanto de media chilena al rematar un córner del alemán Toni Kroos.



Álvaro Morata, que se enfrentaba con el Atlético a su antiguo club, había logrado empatar cerca de la hora de juego, con un globo a la salida del portero belga Thibaut Courtois, pero el VAR dictaminó que estaba en fuera de juego por muy poco.



Por su parte, el Getafe (5º) consolidó su posición europea al derrotar 3-1 a un Celta de Vigo (16º) que se puso por delante con gol del mexicano Néstor Araujo, pero que acabó perdiendo tras jugar toda la segunda parte con unor menos.



Araujo puso por delante al conjunto 'celeste' cuando sólo habían transcurrido dos minutos de partido, pero la expulsión del uruguayo Maxi Gómez por doble amarilla (37), ambas por protestas al árbitro, cambió el devenir del choque.

Los delanteros Jaime Mata, por partida doble (39 de penal, 81) , y Jorge Molina (62) dieron 3 puntos a un Getafe que queda a un solo punto de la zona Champions.



El viernes, el Valladolid (14º) y el Villarreal (19º) empataron a cero en el partido que abrió la fecha, un resultado que no contenta a ninguno de los dos equipos implicados en evitar el descenso.



El ‘Submarino Amarillo’, que sumó su décima fecha consecutiva sin ganar, se

queda penúltimo a cuatro puntos de la salvación, cifra que podría ampliarse a lo largo del fin de semana.



El Valladolid, por su parte, con 26 puntos, queda con tres unidades más que el Rayo Vallecano, que marca el descenso.

Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato español:



Viernes 8 de febrero de 2019



Valladolid 0 - 0 Villarreal





Sábado 9 de febrero de 2019



Getafe 3- 1 Celta



Atlético de Madrid 1 - 3 Real Madrid



17:30 GMT (12:30 hora de Ecuador)

Espanyol vs. Rayo



19:45 GMT (14:45 hora de Ecuador )

Girona vs. SD Huesca

Domingo 10 de febrero



11:00 GMT (06:00 hora de Ecuador)

Leganés vs. Betis



15:15 GMT (10:15 hora de Ecuador)

Valencia vs. Real Sociedad



17:30 GMT (12:30 hora de Ecuador)

Sevilla vs. Eibar



19:45 GMT (14:45 hora de Ecuador)

Athletic vs. FC Barcelona

Lunes 11 de febrero



20:00 GMT (15:00 hora de Ecuador)

Alavés vs. Levante