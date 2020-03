Raúl Jiménez recordó a Christian ‘Chucho’ Benítez: ‘Le debo mucho’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, consideró al ecuatoriano Christian Benítez (+) como uno de sus mentores y el mejor compañero que ha tenido en el ataque durante su carrera profesional.

El 'Chucho' fue compañero de Jiménez desde 2011 a 2013 y forjaron una amistad en la ofensiva del América de México. A mediados de 2013, Benítez dejó a las 'Águilas' para jugar en El Jaish de Catar. El jugador falleció en Doha, Catar, el 26 de junio de ese año, por un problema cardíaco.



Jiménez aprovechó la paralización del fútbol en el mundo por la pandemia del coronavirus, para responder a las preguntas de sus 'fans' en Facebook Live. Uno le preguntó acerca de su mejor compañero.

Christian Benítez durante una entrevista en el 2012. Foto: Archivo / EL COMERCIO

​"Fue 'Chucho' Benítez, un gran jugador al que le debo mucho, muchos consejos me daba. Me tocó vivir muchas cosas con él, le debo mucho, sé que estaría muy orgulloso de lo que he logrado, él confiaba mucho en mí y estaba seguro de lo que podía hacer", recordó Jiménez.



​El jugador mexicano tildó a Benítez como "una persona increíble" y también agradeció al entrenador Miguel Herrera, quien también dirigió al 'Chucho', por impulsar su carrera profesional.



Jiménez es compañero de Leonardo Campana en el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra. El mexicano es el máximo anotador de los 'lobos' en la Premier League con 13 anotaciones.