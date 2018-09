Rafael Herrera buscará la presidencia de Liga y cuenta con el apoyo de Rodrigo Paz

LEA TAMBIÉN

Este miércoles 26 de septiembre apareció un nuevo precandidato a la presidencia del club Liga Deportiva Universitaria de Quito. Se trata de Rafael Herrera, quien ha sido socio por varios años y ha ocupado algunos cargos como el de vicepresidente en los períodos de Carlos Arroyo.

En declaraciones a Radio Cobertura (104.1FM en Quito), Herrera mostró su respaldo a Rodrigo Paz y al grupo que conforma la actual comisión de fútbol de Liga de Quito y dijo que cuenta con el apoyo del histórico dirigente de la 'U' para este proceso electoral.



“Rodrigo Paz es uno de los expresidentes que me apoya. Tenemos una larga historia juntos, desde 1972, quiere decir que nos conocemos muy bien (...) Hay algunos expresidentes que están comprometidos. No puedo decir que es un grupo, porque es una generalización que no me corresponde”, respondió Herrera ante la pregunta de si contaba con el respaldo de otros expresidentes del club.



El precandidato mostró su preocupación por la situación actual del club albo, que no ha definido quién se encargará del equipo de fútbol a partir de la salida de Rodrigo y Esteban Paz, quienes terminan su encargo a finales de este 2018.



Dijo que los socios de Liga sienten “incertidumbre” porque “no hay una definición” si se ratifica el mandato a la comisión de fútbol o si el club asume directamente la responsabilidad del equipo. “Esa incertidumbre contagia a los directivos, a los socios, a los jugadores y a los hinchas. Estamos en la parte final de un torneo, en que los jugadores deben trabajar tranquilos”.



Eso sí, Herrera fue radical al asegurar que “ahora menos que nunca” el club está en capacidad de hacerse cargo del equipo de fútbol. “El club vive de los socios que pagan de cuotas mensuales. El club por sí mismo no está en capacidad de financiar un equipo de fútbol. Eso hay que decirlo tajantemente. Si el fútbol vuelve al club, ¿de qué modo se va a financiar?”



El precandidato afirmó que lo primero que hará es respaldar a la actual comisión de fútbol para tratar de conseguir el título nacional este año.



“El trabajo que hemos recibido de la gente que conforma la comisión de fútbol ha sido magnífico: seis títulos nacionales, cuatro internacionales, un subcampeonato mundial, qué orgullo que podamos decir lo que es este grupo humano y lo que ha logrado trabajando día a día, poniendo muchos de ellos su propio dinero. De modo que mi apoyo al trabajo realizado por la comisión proconstrucción del estadio es inalterable”, reiteró Herrera.



Por último, se mostró abierto a que el club pueda tener socios del fútbol, es decir que no tengan los privilegios como el country club, pero que sí puedan tomar decisiones sobre el equipo. Para eso habría que reformar los estatutos.



Las elecciones en Liga se llevará a cabo el próximo sábado 27 de octubre. Las votaciones se realizarán desde las 08:00 hasta las 17:00, en las instalaciones del Portal de Liga y en el Country Club. El otro candidato que ya ha anunciado que se presentará a las elecciones es Guillermo Romero, quien buscará la reelección.

Escucha el audio completo de la entrevista con Rafael Herrera en Radio Cobertura (104.1FM):

