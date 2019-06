Rafael Dudamel anuncia ‘dificultades’con Villanueva para armar zaga de Venezuela ante Bolivia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El seleccionador de Venezuela, Rafael Dudamel, anunció este viernes 21 de junio del 2019 “dificultades” con Mikel Villanueva para armar la defensa ‘Vinotinto’ de cara al crucial partido contra Bolivia en la Copa América de Brasil-2019, por problemas de salud.

Villanueva formó dupla de centrales con Yordan Osorio en el compromiso anterior de Venezuela, rindiendo a gran nivel en el empate 0-0 con el anfitrión Brasil en el Grupo A. Jugó igualmente, junto con Jhon Chancellor, en la igualdad también sin goles del debut contra Perú.



“Tenemos algunas dificultades. Mikel jugó contra Brasil con fiebre (...), con una erupción que pensábamos era producto de un complejo vitamínico. Hasta el día de hoy le han estado haciendo evaluaciones. No ha trabajado a la par del grupo en los últimos dos días”, dijo Dudamel en rueda de prensa en el estadio Mineirao, que albergará el compromiso del sábado con el pase a cuartos de final en liza.



Villanueva, según fuentes consultadas por la AFP, sufre dengue, pero el entrenador venezolano no confirmó el diagnóstico.



A pesar de esas dudas, Dudamel aseguró que el plantel “está bien”, recuperado del “desgaste” hecho ante los pentacampeones mundiales.

Después de empates sin goles en los dos primeros cotejos, el exportero consideró que el choque es un momento para dar “un paso hacia adelante”.



“Debemos dar una demostración de jerarquía (...), un paso hacia adelante. No podemos fallar”, manifestó Dudamel.



“Nosotros no le marcamos a la selección: hoy sí ataquemos y mañana solo defendamos”, agregó el director técnico, aunque sí espera ver a los suyos “sostener la pelota, poder disfrutarla más (...), generar más sociedades”.



No confirmó variantes ofensivas, si bien en los entrenamientos de la noche del jueves tuvo una charla aparte con el volante Juan Pablo Añor.

“Esa es mi oficina, la cancha (...), la ventaja con Juan Pablo es que ocupa de manera polifuncional espacios como interior, enganche o extremo (...). Ahora es que empiezan a ser las alternativas jugadores determinantes, porque aparecen amonestaciones, aparecen golpeados”, comentó Dudamel.



Expresando confianza en su ‘9’, Salomón Rondón, restó peso a la falta de gol en Copa América, recordando la victoria 3-0 de la ‘Vinotinto’ ante Estados Unidos en el último amistoso previo al torneo.



“Venimos de hacerle tres goles a Estados Unidos en su casa, producto del buen juego colectivo”, sentenció.