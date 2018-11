El líder Racing visita a Gimnasia con todos atentos al Boca vs. River de la Copa Libertadores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Racing Club, líder de la Superliga argentina con 26 puntos, intentará aprovecharse de que el mundo del fútbol está atento al partido de ida de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate para extender la ventaja sobre sus perseguidores en el torneo de ese país.

La ‘Academia’ visitará el domingo 11 de noviembre de 2018 a Gimnasia y Esgrima La Plata, que lucha por mantenerse fuera de los puestos de descenso a la segunda categoría.



El equipo de Eduardo Coudet solo perdió un partido en lo que va del torneo y se aprovecha de que tanto el ‘Xeneize’ como el ‘Millonario’, siempre candidatos al título, están abocados a la Copa Libertadores.

​



Boca Juniors y River Plate aplazaron sus partidos de este fin de semana ante San Martín de San Juan y Unión, respectivamente, porque el sábado se verán las caras en La Bombonera en el encuentro de la ida de la final.



El segundo en la clasificación es el sorprendente Defensa y Justicia, que está a cinco puntos de Racing Club con dos partidos menos.

El Halcón visitará el lunes a Newell’s Old Boys, que viene de ser eliminado por Rosario Central, su clásico rival, en los cuartos de final de la Copa Argentina.



El entrenador de los rosarinos, Omar De Felippe, necesita un triunfo que le asegure la continuidad en su cargo tras esa dolorosa derrota.



Tercero está Huracán, con 20, a cinco de Racing Club. Sin embargo, el Globo también adeuda un partido.



Este domingo su rival será Godoy Cruz, que con 19 puntos sueña con un triunfo que le permita acercarse a la ‘Academia’.

Por su parte, Independiente luego de su goleada del miércoles ante San Martín de Tucumán, buscará ratificar su levantada el domingo de local ante el irregular Belgrano.



La duodécima jornada se iniciará el viernes 9 de noviembre de 2018 con los cruces Talleres vs. Aldosivi y finalizará el lunes con Tigre vs. Argentinos, Newell’ s Old Boys vs. Defensa y Justicia y Patronato vs. San Martín de Tucumán.

Programación de la duodécima jornada de la Superliga argentina:



Viernes 9 de noviembre

Talleres vs. Aldosivi y

Atlético Tucumán vs. Rosario Central



Sábado 10 de noviembre

Colón vs. Estudiantes

Tigre vs. Argentinos Juniors



Domingo 11 de noviembre

Huracán vs. Godoy Cruz

Independiente vs. Belgrano

Gimnasia vs. Racing Club

Banfield vs. Lanús y

Vélez Sársfield vs. San Lorenzo.



Lunes 12 de noviembre

Patronato vs. San Martín de Tucumán

Newells Old Boys vs. Defensa y Justicia.



Aplazados:

San Martín de San Juan vs. Boca Juniors

River Plate vs. Unión