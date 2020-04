David Quiroz sueña con dirigir a Liga,  Barcelona, El Nacional o Emelec,  'los  cuatro grandes' donde militó

LEA TAMBIÉN

El exfutbolista David Quiroz tiene como meta dirigir en uno de los cuatro clubes más ganadores del fútbol ecuatoriano, como son Liga de Quito, Barcelona SC, Emelec o El Nacional. “Me siento identificado con los cuatro grandes donde jugué y dirigiría a cualquiera de ellos, no tendría problemas en elegir alguno”, aseguró.

En un diálogo con Radio Huancavilca (830 AM) de Guayaquil, el ‘Cholo’, como era apodado en su etapa de jugador, recordó algunos episodios sobre su carrera que incluyen su paso por los cuatro equipos más emblemáticos del país.



Sobre su debut con El Nacional, club al cual le guarda mucho cariño, mencionó que en compañía de Antonio Valencia se quedaba luego de los entrenamientos para ensayar los remates en un paredón. Christian Benítez (+) también se quedaba con ellos para mejorar su definición. Sus grandes actuaciones lo llevaron a tener su primera convocatoria para la Selección.



Con el ‘Bi-Tri’ ganó dos títulos locales hasta su salida a finales del 2007, cuando decidió mudarse a Guayaquil y jugar en Barcelona.

Pese a que los amarillos armaron un plantel con varias figuras en el 2008, el club no obtuvo los resultados esperados. Para Quiroz esto se debió sobre todo a la falta de unión de los jugadores y directivos.



“En Barcelona encontré jugadores que tenían mucho nombre y nunca hubo unión (…) recuerdo que al principio todo estaba bien, luego existieron pugnas dirigenciales, deudas con el plantel”.

Luego de una temporada llena de altibajos se unió a la plantilla de Emelec para el 2009. Según el jugador, en el ‘Bombillo’ el ambiente era totalmente diferente. La buena relación a la interna del plantel le facilitó el cambio, pese a las críticas que le llovieron de parte de la hinchada amarilla por irse al equipo rival.



“Es complicado superar adversidades y críticas como cuando pasé de Barcelona a Emelec, recibí muchas amenazas, pero fue muy importante mi familia en eso”.



Con Emelec recuperó su mejor versión. Volvió a ser un jugador desequilibrante y pudo marcar diferencia. Pese a no ganar títulos con los azules, se mantuvo como un jugador querido para la hinchada. Consultado sobre los motivos que originaron su salida, el exfutbolista mencionó que todo se debió a su mala relación con Juan Manuel Carrasco, DT de Emelec en el segundo semestre del 2011.

“Con Neme tengo una buena relación … El motivo de mi salida fue Carrasco, nunca jugaba con él y el presidente respaldó al DT, por eso busqué mi salida. Méndez tampoco estaba a gusto (…) Recuerdo que me metió en un partido como lateral por izquierda. Nunca había jugado en esa posición, ni en entrenamiento ni en jueguito. Sentí en un momento que el trataba de hacerme ver mal”.



Al salir de Emelec tuvo su primera experiencia internacional en el Atlante de México. Luego pasó por Liga de Quito, Deportivo Quito y Olmedo. Su último club antes de su retiro fue el Juventud Italiana de la Segunda Categoría.



“Mis mejores experiencias fueron en Barcelona, Nacional y Atlante ya que en Liga de Quito tuve temas contractuales que me prometieron y no me cumplieron, pero eso no les quita mérito de lo que ganaron”.

Quiroz, de 37 años, siente un apego por los "cuatro grandes" en los que jugó. El exmediocampista recordado por su fuerte remate de media y larga distancia, actualmente es parte del cuerpo técnico del DT chileno Nelson Tapia en Guayaquil Sport de la Segunda Categoría. Para él, esta es una oportunidad para tomar confianza y adquirir nuevos conocimientos:



“Esta es una experiencia totalmente nueva, luego de ser jugador varios años ahora trabajar en esto es muy bueno y aprendiendo mucho de nuestro DT”, comentó para la radio porteña, aunque confesó que extraña vestirse de corto y jugar.



