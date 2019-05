Gustavo Quinteros: ‘Mi salida de la Selección fue error del expresidente de la FEF... se fue y no cumplió’

LEA TAMBIÉN

El exentrenador de la Selección de Ecuador Gustavo Quinteros, de visita en Ecuador como técnico de la Universidad Católica de Chile -que este miércoles 23 de mayo del 2019 se enfrentará a Independiente Del Valle en Quito-, apuntó a la anterior dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El DT argentino cuestionó la decisión de Carlos Villacís, extitular de la Ecuafútbol, por cambiar de seleccionador en el 2017. "La salida de la selección faltando dos partidos y con posibilidades de clasificar al Mundial fue totalmente errónea. Fue un error, uno de los tantos que cometió el presidente anterior. Aunque no veníamos bien, podíamos ganarle a Chile y Argentina", afirmó Quinteros sobre la suspensión de su contrato durante las eliminatorias sudamericanas al Mundial Rusia 2018.



Sobre el fin del contrato con el combinado tricolor, el Director técnico asegura que "hay cláusulas que tienen que se tienen que cumplir, el presidente (Villacís) se fue y no cumplió... Ese es el problema". Sin embargo, no adelantó si el entrenador emprenderá un proceso legal para hacer que se cumplan las disposiciones del documento.



Aunque la salida del exseleccionador de la Tri ocurrió de forma abrupta, dijo "tengo buenos recuerdos de la Selección, a pesar de que el último año no fue bueno. Pero cada vez que juega Ecuador quiero que gane", contó Quinteros sobre los partidos que actualmente disputan los futbolistas ecuatorianos dirigidos por Hernán Darío Gómez.



Gustavo Quinteros dirigirá la noche de este jueves 23 de mayo del 2019 a la U. Católica de Chile, en el partido contra Independiente del Valle. El DT habló de las acciones que tiene previsto aplicar: "no haciendo un partido de ida y vuelta, tratar de cambiar la estrategia y tratar de mantener la posesión.



Al ser consultado por cuál era la impresión del equipo del Valle, Quinteros dijo que es "un equipo de buenos jugadores, que juega bien y se hace muy fuerte de local".