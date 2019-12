El promedio de gol mejoró en la primera edición de la LigaPro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un total de 673 goles se marcaron en los 251 partidos de la LigaPro que se disputó este año. El promedio de anotaciones fue de 2,68 tantos por cotejo.

Esas cifras superan a las registradas en el 2018, cuando se jugaron 42 fechas con 12 equipos. El año pasado se marcaron 689 goles en 266 partidos. El promedio de anotación fue 2,59 goles.



La LigaPro 2019 se disputó con 16 clubes, con una primera fase de 30 fechas y ‘playoffs’, con los ocho mejores.



Hay que mencionar que los 673 goles se marcaron en cancha. A ellos se deberán sumar 9 goles más que se adjudicó, 3 a Emelec y 6 al América, por sanciones reglamentarias.



El campeón Delfín Sporting Club convirtió 51 goles en 36 partidos. De ese total, 34 goles fueron anotados por su tridente de ataque: el mediapunta Sergio López, autor de nueve tantos; Carlos Garcés, que marcó 15 goles, y Roberto Ordóñez, que aportó 10.

El cuadro manabita fue el único equipo que colocó a tres de sus jugadores en el top 15 de máximos anotadores de la LigaPro. Sin embargo, el campeón no fue el equipo que más goles marcó: dicho lugar le correspondió a Barcelona SC, que avanzó a cuartos de final.



Los amarillos lograron 56 anotaciones, seguidos de Liga de Quito con 53 tantos. Macará, el equipo más regular del torneo, también tiene un lugar en el podio con 52 anotaciones. El cuarto puesto fue para Delfín SC y Universidad Católica con 51 goles.



El descendido Fuerza Amarilla, con 24 tantos, fue el equipo con menor producción.



El paraguayo Luis Amarilla, de Universidad Católica, terminó como el máximo romperredes del certamen con 19 dianas. Lo siguió Raúl Becerra, del Deportivo Cuenca, con 18.



¿Cómo se convirtieron los goles? 434 de los 673 fueron producto de jugadas. Barcelona SC y Delfín SC, con 39, fueron los equipos que más acudieron a este recurso para someter a sus rivales.



“Nosotros, durante el año, manejamos varios esquemas. Teníamos juego directo, pero también podíamos llegar al arco asociándonos, superando la presión de los rivales”, sostuvo Fabián Bustos, técnico campeón con los ‘cetáceos’ y ahora nuevo timonel del Barcelona SC.



El segundo recurso más utilizado para anotar fueron los cabezazos: Emelec marcó así 11 de sus 43 tantos de la temporada. Lo siguió Aucas, que marcó 10 de sus 50 tantos por acción de Edson Montaño y de Juan Tévez.



En tercer lugar aparecen los tantos anotados de penal. Nuevamente los eléctricos fueron los que más convirtieron (10), seguidos de los amarillos de Barcelona SC y de Liga de Quito, con siete tantos.