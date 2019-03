El primer gol de Neymar como profesional cumple una década

LEA TAMBIÉN

Apenas una semana después de debutar con el primer equipo del Santos, el delantero brasileño Neymar marcó un 15 de marzo de hace diez años su primer gol como profesional con un cabezazo que celebró emulando al legendario Pelé y que dedicó a su abuelo, fallecido meses antes.



El Santos recibió un sábado por la noche al modesto Mogi Mirim en el estadio Pacaembú de Sao Paulo por la décimo cuarta jornada del Campeonato Paulista, el torneo regional más importante de Brasil. Había 16 115 espectadores.



En aquella época, Neymar era una incipiente promesa de tan solo 17 años al que la camiseta del conjunto paulista aún le quedaba grande.



Después de disfrutar de unos minutos ante Oeste, los primeros de su carrera deportiva, y Paulista, el técnico Vágner Mancini decidió incluirle por primera vez en el once titular del equipo.



Con el dorsal 7 a la espalda, el mismo de su ídolo Robinho, Neymar inició su prolongado idilio con el gol al cabecear un centro a media altura servido por su compañero Roni desde el flanco izquierdo.



Fue el tercero del Santos, tras los tantos de Ganso, hoy en el Fluminense, y el propio Roni, y el último gol del partido.



Roni, actualmente con 41 años y ya retirado, se acuerda de ese 15 de marzo de 2009 con cariño, y especialmente de la ansiedad de Neymar antes de su estreno como goleador profesional.



"Crucé el balón y Neymar hizo el gol de cabeza. Enseguida hizo el gesto eternizado por Pelé, dio un golpe al aire y corrió hacia mí para darme las gracias, porque él sabía que era un gol importante en su vida", comentó Roni en un vídeo divulgado por los asesores del hoy jugador del París Saint-Germain.



"Todos los delanteros quieren marcar un gol cuando suben al primer equipo y sacarse ese peso", añadió.

Pero con el golpe al aire, Neymar no solo quiso rendir tributo a Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', sino también a su abuelo, gran aficionado del Santos y fallecido tan solo unos meses antes de su debut profesional, tal y como lo cuenta su padre, Neymar da Silva Santos.



"El hecho de conmemorar con un golpe al aire no fue solo en homenaje a Pelé, sino a mi padre, su abuelo. Mi padre amaba al Santos y a Pelé. Neymar guardaba todo lo que le decía y le comentaba. Él sabe que su abuelo lo acompañaba en los partidos, pero mi padre ya no estaba más con nosotros hacía seis meses. Había muerto", recordó.



A partir de ahí, el gol acompañaría a Neymar durante la próxima década, en sus tres equipos (Santos, Barcelona y PSG) y en la selección, hasta sumar un total de 360 goles en los 575 partidos que ha disputado hasta la fecha.



"Él es un chaval que desde que llegó al Santos notaba que tenía algo diferente", sentenció Roni.



Neymar, hoy con 27 años, llegó al PSG en 2017 protagonizando el mayor desembolso de la historia del fútbol (USD 250 millones), tras una etapa brillante en el FC Barcelona.



Actualmente se recupera de la recaída de una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho, de la que ya fue operado en 2018 y a punto estuvo de costarle su participación en el Mundial de Rusia de ese año.