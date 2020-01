Edinson Mero reemplaza a Jhojan Julio en la Selección ecuatoriana Sub 23

LEA TAMBIÉN

Edinson Mero, extremo del Santa Rita de Vinces, se unió a la selección ecuatoriana de fútbol Sub 23 que disputará el Preolímpico en Colombia.

El futbolista, de 21 años, se incorporó a la concentración del equipo dirigido por el entrenador Jorge Célico el 5 de enero del 2019 para reemplazar a Jhojan Julio, excluido por una lesión en el cartílago.



Célico explicó que la Conmebol permite realizar cambios por lesión, pero se debe enviar la documentación de la lesión de Julio para poder realizar el cambio en la nómina de jugadores inscritos.



Sin embargo, el DT tiene otra preocupación puesto que el Querétaro no cede a Jonathan Perlaza. Según aseveró el estratega, el club informó tarde sobre la inclusión del futbolista. Ante ello, la Sub 23 iría a Colombia con un jugador menos de los 23 inscritos para el certamen juvenil.



La Sub 23 tiene previsto disputar un amistoso ante Aucas el viernes 10 de enero del 2019, a partir de las 10:00, en la Casa de la Selección. También se busca un juego comprobatorio ante el Macará.



El equipo viajará el 16 de enero del 2019 a Colombia. El 18 del mismo mes se estrenará ante Chile, por el grupo A, en Armenia.



Solo dos de las 10 selecciones sudamericanas, se clasificarán a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



“No hemos cambiado. Vamos a intentar ser un Ecuador protagonista”, expresó el entrenador Célico.