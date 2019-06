Preocupación por el césped del Arena Fonte Nova antes del Brasil vs. Venezuela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Selección brasileña canceló el entrenamiento que tenía previsto para este lunes 17 de junio del 2019 en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía para “preservar” el estado del césped del estadio donde se enfrentará mañana martes 18 de junio a Venezuela por el Grupo A de la Copa América.

Las precipitaciones que han caído en las últimas horas sobre la ciudad han hecho saltar las alarmas en la casa del club brasileño Bahía, cuyo terreno de juego se encuentra en una situación delicada desde que comenzó la competición.



La ‘Canarinha’, líder del Grupo A con tres puntos, tenía previsto reconocer en la tarde de este lunes 17 de junio el césped del Fonte Nova para ensayar por última vez antes del partido contra la ‘Vinotinto’.



Sin embargo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó pocas horas antes que cancelaba la práctica en ese estadio, y la trasladaba al Manoel Barradas, conocido popularmente como ‘Barradao’ donde el combinado nacional ya se entrenó en la víspera.



Por su parte, la ‘Vinotinto’ nunca tuvo programado un entrenamiento en el Arena Fonte Nova y los dos últimos días la plantilla se ejercitó en el estadio Pituau, situado a unos doce kilómetros del primero.

El Brasil vs. Venezuela del martes 18 de junio del 2019 será el segundo de los cinco partidos que albergará el Arena Fonte Nova durante esta Copa América.



El primero fue el Argentina vs. Colombia y ya en aquella ocasión ambos seleccionadores, tanto el argentino Lionel Scaloni, como el portugués Carlos Queiroz, criticaron el estado en el que se encontraba el tapete verde.



“Es lamentable el estado del campo, principalmente después del segundo tiempo. Imaginen (cómo va a estar) para el segundo y tercer partido que haya aquí. Dejó mucho que desear para tener una buena partida de fútbol”, señaló

Scaloni.



“No quiero comentar, si hay mucho tiempo para preparar una Copa América, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Llorar? Los dirigentes tienen que pensar en eso”,

comentó Queiroz.

Rápidamente llegó la respuesta del Comité Organizador Local de la Copa América Brasil 2019, que depende de la Conmebol, a través de un comunicado oficial en el que “reforzó que el césped del Arena Fonte Nova está en excelentes condiciones, atendiendo todos los requisitos de altura del corte, tracción, humedad, compactación y resistencia”.



En los días previos de preparación para ese primer partido, ni Colombia ni Argentina se ejercitaron en el Arena Fonte Nova, con capacidad para unas 50 000 personas y que además fue una de las sedes del Mundial de Brasil 2014.



Tras el Brasil vs. Venezuela de este martes, el estadio también albergará el Ecuador vs. Chile, el Colombia vs. Paraguay y una ronda de los cuartos de final.