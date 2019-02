Policía brasileña cierra alojamiento de jugadores de base del Botafogo en Río

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La policía brasileña cerró este miércoles 13 de febrero de 2019, un alojamiento del Botafogo destinado para jugadores de las divisiones juveniles al constatar grietas en las paredes y un cableado eléctrico inadecuado en una inspección realizada al local, en Río de Janeiro, informaron fuentes oficiales.

Agentes de la Policía Civil de ese país clausuraron la unidad que alberga a jóvenes promesas del conjunto carioca cerca del estadio Caio Martins, en Niteroi, municipio de la región metropolitana de Río, según un comunicado de la corporación.



Las autoridades brasileñas han abierto una investigación al constatar los desperfectos en la estructura, mientras peritos ingenieros realizan una fiscalización más a fondo.



La acción se produce después del incendio que se desató el pasado viernes en el centro de entrenamiento del Flamengo, también en Río de Janeiro y conocido como “Ninho do Urubu”, dejando 10 canteranos fallecidos y tres heridos.



Mientras se apuran las responsabilidades, la Justicia de Río de Janeiro prohibió que niños y adolescentes se ejerciten, por el momento, en el “Ninho do Urubu”, bajo amenaza de multa de 10 millones de reales (USD 2,6

millones) en caso de que no se cumpla tal decisión.

De acuerdo con la investigación preliminar, las llamas comenzaron a partir de un cortocircuito en un aparato de aire acondicionado.



Por su parte, el Botafogo dijo en una nota que los alojamientos “solamente son utilizados en casos especiales de jugadores fuera del estado ” de Río “o en

vulnerabilidad social”, si bien reconoció que es necesario “actualizar la documentación” de la unidad cerrada hoy.



“Para el alojamiento del estadio de Caio Martins, el Botafogo está poniendo todos los esfuerzos para actualizar la documentación”, indicó.



En este sentido, la entidad carioca anunció que “los pocos jóvenes allí alojados” fueron trasladados a otra sede del club que sí tiene la reglamentación al día.



El Botafogo comentó además que un nuevo centro de entrenamiento se encuentra en la “fase inicial de obras”.