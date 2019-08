¿Se puede recurrir al VAR sin que exista la tecnología para hacerlo? Se aplicó en Bolivia para dictaminar un penal

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una insólita decisión arbitral se produjo el sábado 3 de agosto del 2019 en el estadio de Villa Ingenio de la ciudad El Alto en el torneo boliviano de fútbol. El árbitro de Cochabamba Raúl Orosco en un supuesto acto de confusión, realizó con sus manos el gesto del VAR (videoarbitraje) para señalar una infracción penal durante el partido entre Always Ready y el Bolívar de La Paz.

Bolívar se adelantó en el marcador con un gol de Vladimir Castillo al minuto 85 y, cuando transcurría el 90+5’, el árbitro Orosco cobró un penal e hizo con sus manos el gesto de un recuadro, refiriéndose al VAR como para apoyarse en su decisión. Sin embargo, en el país andino la tecnología de la asistencia por video aún no se utiliza.



Según la prensa deportiva de ese país, el árbitro Orosco en primera instancia, no dictaminó infracción penal (cuando sí hubo una falta producto de la jugada) pero lo hizo luego de dialogar con el cuarto árbitro, haciendo gestos de que alguien se lo comunicó con el asistente de video. Los aficionados del Bolívar de inmediato reaccionaron y demostraron su enojo en contra del colegiado Orosco, simplemente porque el VAR no se utiliza en el campeonato boliviano.

Video: YouTube Canal: Futboleros 2019

El periodista deportivo argentino Gonzalo Bobadilla publicó el video en su cuenta de Twitter donde se aprecia el instante del accionar del árbitro Orosco. “En Bolivia hubo penal para Always Ready contra Bolívar, pasaron dos jugadas y el árbitro cobró la falta para el local haciendo la seña del VAR. No se si saben pero no hay VAR en esa liga. Lo erraron y terminó el partido con victoria paceña 1-0” reza el mensaje del periodista.

En Bolivia hubo penal para Always Ready contra Bolívar, pasaron dos jugadas y el árbitro cobró la falta para el local haciendo la seña del VAR. No se si saben pero no hay VAR en esa liga. Lo erraron y terminó el partido con victoria paceña 1-0.pic.twitter.com/tURhBBTyDy — Gonza Bobadilla (@gbobadi) August 3, 2019

Árbitros bolivianos defienden a Raúl Orosco



De acuerdo con el portal deportivo GOAL, la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF), a través de su presidente Víctor Hugo Chanbi, respaldó la decisión polémica de Raúl Orosco y negó que el árbitro haya utilizado erróneamente la señal del VAR para cobrar el penal a favor de Always Ready.



Chambi dijo que se malinterpretó a Orosco y que en ningún momento hizo la señal de haber consultado el videoarbitraje que no hay en el fútbol boliviano.



“El árbitro FIFA Raúl Orozco, no utilizó la señal del VAR en el partido Always Ready vs. Bolívar. ABAF respalda la actuación del colegiado y será la Comisión de Árbitros de la FBF la que evalúe el trabajo del equipo arbitral”, dijo Orosco mediante un comunicado en sus redes sociales.



“Existe diferencias en la señal del FIFA Orosco y la que señala Las Reglas de Juego 2019-2020. ¿La confusión de un técnico y jugadores fue por desconocimiento de la normativa que rige en los partidos de fútbol?”, agregó el directivo de los árbitros bolivianos.



¿Qué pasó con el penal cobrado por Orosco? William Ferreira, jugador que defiende la camiseta del Always Ready, cobró la infracción penal pero no pudo convertir, y Bolívar ganó el encuentro por la mínima diferencia.



El polémico gesto traspasó fronteras gracias a su viralización en redes sociales e incluso el planeta fútbol se ha pronunciado respecto a la insólita acción. ¿Se puede recurrir al VAR en un país en donde todavía no se lo aplica? La tecnología que ayuda a los árbitros para dirimir polémicas acciones durante un partido se pudo observar durante la Copa América y recientemente, en la actual edición de la Copa Libertadores.



Orosco es uno de los árbitros más recurridos en el torneo boliviano y también en competencias internacionales.

Mientras tanto, el Bolívar de La Paz se pronunció al respecto y dijo que en el transcurso de estos días enviará una carta a la comisión de arbitraje de la Conmebol, vía Federación Boliviana de Fútbol, para pedir una auditoria al arbitraje de Raúl Orosco, de acuerdo con la información publicada por el portal Página Siete.



Mientras tanto, el gerente del Bolívar, Dardo Gómez, mencionó que “hay que hacer una nota bien respaldada y fundamentada ya que es absurdo, insólito y raro lo que pasó. Más allá de que le dio la pelota en la mano, la jugada continuó y luego el cuarto juez le dice algo y se cobra la pena máxima, es más, el asistente nunca levantó la banderilla. Lo peor de todo es que hizo el ademán del VAR”.



Además, Gómez, quien estuvo presente en el estadio reveló, siempre según el portal Página Siete, que cuando se le consultó a Orosco por qué hizo el gesto del VAR, éste respondió que “se equivocó”. “Dijo que su intercomunicador estaba mal y que debía haber parado antes el juego, toda una falta de seriedad. Hay que hacer una investigación donde hay que preguntarse varias cosas: ¿Por qué acude a un VAR que no existe?, ¿por qué acude a un asistente que está al otro lado?, ¿Qué le hizo hacer el ademán del VAR y luego pitar el penal en contra de Bolívar? Esta es una muestra más de la falta de autoridad, seriedad y responsabilidad que se dan en el fútbol boliviano y que no enmendamos hasta ahora”, criticó Gómez.