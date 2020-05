Nassib Neme aboga por un pronto retorno de la LigaPro y responde a las declaraciones de Santiago Morales

LEA TAMBIÉN

El presidente del Club Sport Emelec, Nassib Neme, dijo que es momento de pensar en mecanismos que permitan un pronto retorno de la LigaPro, pues esta es, además de una actividad deportiva, una actividad que genera recursos y de la cual dependen varios sectores, no solo los clubes ecuatorianos.

"El fútbol mueve la economía. Vendedores en los estadios e incluso periodistas generan ingresos gracias a la actividad futbolística”, comentó en una entrevista con Radio Caravana (750 AM), la mañana del miércoles 13 de mayo del 2020.



Añadió que es momento de ‘avanzar’. “El fútbol tiene que moverse. Hay que encontrar la manera para que la actividad sobreviva”.

El directivo eléctrico negó que los equipos con grandes presupuestos tendrán un menor impacto económico por la paralización del torneo debido a la pandemia del covid-19. Según él, eso dependerá de la estructura de cada institución:



“Los clubes que tienen una estructura pesada les costará sostener todo eso. Es una mentira que los 'grandes' tendrán mayor suerte para salir de la crisis (…) Hay clubes que saldrán mejor que otros", agregó el máximo el dirigente del ‘Bombillo’.



Por ello, él volvió a respaldar la decisión de Emelec de no participar en la Copa Ecuador y de los equipos, como en el caso de Barcelona SC y Guayaquil City, que decidieron no participar en los torneos organizados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en el 2020:

“Será difícil que los clubes puedan sobrellevar económicamente otras dependencias como fútbol femenino u otros deportes”.



Neme también se refirió a los comentarios del gerente de Independiente del Valle, Santiago Morales, luego de que este manifestara su rechazo por el apoyo que el directivo azul mostró a Técnico Universitario en el reclamo ante el TAS por el caso del golero Jorge Pinos.



“No son nuevos este tipo de aseveraciones, no olvidemos que cuando Liga disputó la final de la Copa Sudamericana, este mismo dirigente dijo que quería que ganara el equipo contrario, pero, ¿mentirle al pueblo y hablar de honorabilidad? Está claro en el fútbol ecuatoriano quienes son honorables”, declaró contrariado el dirigente de IDV en La Radio Redonda.



Neme respondió a Morales y le pidió que deje de hablar de ‘honorabilidad’, ya que el fútbol ecuatoriano ‘debe crecer en transparencia’. “Yo no he tenido ningún problema con Técnico Universitario. La gente de Independiente del Valle no puede esperar que todos les demos la razón. No tengo nada en contra de (Michelle) Deller, pero esa es mi postura”, sentenció el titular de los eléctricos.