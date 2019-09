Árbitro se apoyó en una cámara de TV para evitar cobro de un penal en la LigaPro que no cuenta con VAR

LEA TAMBIÉN

La imagen da la vuelta al mundo. Javier Colcha, el cuarto árbitro del partido entre El Nacional y Técnico Universitario, está detrás del camarógrafo revisando una imagen, al borde del campo en el estadio Olímpico Atahualpa.

En la cámara hay un monitor pequeño donde se puede ver la imagen que está al aire en la transmisión. Colcha estuvo un par de segundos mirando una acción polémica que fue sancionada como penal a favor de Técnico Universitario.



Después de revisar la imagen advirtió al árbitro central, Mario Romero, y al asistente dos, David Vacacela, que no hubo la supuesta mano sancionada y se cambió la decisión inicial tomada por Romero.



El central Romero, tras comunicación por el sistema de radio interno, decidió que no se cobrara el lanzamiento penal sancionado a favor de Técnico U. cuando todo estaba listo para ejecutarse y en lugar de aquello, dio saque de arco. Todo esto ocurrió entre el minuto 23 y el minuto 27 del juego correspondiente a la fecha 25 de la LigaPro entre conjunto militar y el ‘Rodillo Rojo’.



A los 23’, un remate de Iván Zambrano se desvió en un jugador de El Nacional. Romero, el central, y el asistente, Vacacela, sancionaron una supuesta mano y decretaron el penal. Sin embargo, Colcha vio la imagen de la cámara e influyó en el cambio de decisión.



Omar Ponce, exárbitro, aclara que no está permitido el uso del video para tomar una decisión arbitral, pero precisó que un central sí puede cambiar de decisión. “El árbitro central puede cambiar una decisión apoyado en sus asistentes. Pero ningún árbitro puede revisar el video de una jugada para tomar una decisión porque eso no está reglamentado. No es el VAR. Ese sistema no está operativo en el país”, respondió el árbitro.



Curiosamente, en el 2017, Ponce fue sancionado por cambiar una decisión después de que el cuarto árbitro observó la jugada en la cámara y advirtiera que no hubo mano y no era penal.



La Comisión Nacional de Arbitraje de la Ecuafútbol tiene previsto reunirse este martes 17 de septiembre en Guayaquil. Allí se conocerá el informe de Romero y la calificación que recibieron el central y sus asistentes. Para este jueves 19 de septiembre se hizo una convocatoria a todo el gremio arbitral para analizar el mal momento de los árbitros en el torneo local.



No es la primera vez que ocurre un hecho así en el fútbol ecuatoriano. Según Andrés Larriva, dirigente de Independiente Juniors, hace pocas semanas también los árbitros anularon un gol a su equipo después de que un árbitro revisara una imagen en la que se vio una supuesta mano.