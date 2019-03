Estos son todos los partidos de la fase de grupos de la Libertadores que se podrán observar en Facebook Watch

LEA TAMBIÉN

La Conmebol publicó en la página oficial de la Copa Libertadores la lista de partidos que serán transmitidos por la aplicación Facebook Watch. Esta es la novedosa forma de seguir el torneo regional, que este año se definirá en Chile, que será sede única de la final.

Emelec será el único equipo ecuatoriano que se verá por esta plataforma, después del debut. Liga de Quito vs. Peñarol y Deportivo Lara vs. Emelec ya se transmitió en esta red social.



¿Cómo ver los partidos en esta plataforma?



Ingresar a Facebook y buscar la página de la Conmebol Libertadores. Ahi deberá buscar la pestaña Videos En Vivo. Al acceder podrá disfrutar de los juegos del torneo de forma gratuita.

Estos son los juegos que se observarán en esta plataforma:



Jueves 14 de marzo

Peñarol vs. San José / 17:00

Paranaense vs. Wilsterman / 19:00

Emelec vs. Huracán / 21:00



Jueves 4 de abril

U. Católica vs. Gremio / 17:00

Grupo H Libertad vs. Rosario Central / 19:00

Sporting Cristal vs. Olimpia / 21:00



Jueves 11 de abril

River Plate vs. Alianza Lima / 17:00

Flamengo vs. San José / 19:00

Emelec vs. Dep. Lara / 21:00



Jueves 25 de abril

Zamora vs. C. Porteño /l 17:00

Junior vs. San Lorenzo / 19:00

Melgar vs. Palmeiras / 21:00



Jueves 9 de mayo

Olimpia vs. Sporting Cristal / 17:15

Godoy Cruz vs. U. Concepción / 17:15

Boca Juniors vs. Paranaense / 19:30

Wilsterman vs. Tolima / 19:30



Los horarios de los partidos de octavos de final aún no se han confirmado. En la lista que presentó la Conmebol tampoco constan estos juegos en la señal de Facebook Watch.