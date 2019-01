Partido del torneo boliviano en el estadio de El Alto causa sensación en hinchas

LEA TAMBIÉN

El duelo entre el recién ascendido Always Ready y el Wilstermann en el estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto, considerado el de mayor altitud de Bolivia, será el que centre la atención en la segunda jornada del campeonato boliviano Apertura.

El escenario situado a 4 090 metros de altitud será el que por primera vez reciba un duelo profesional en El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia y vecina de La Paz, y al que se espera asista el presidente del país, Evo Morales.



El equipo “millonario”, comandado por el técnico mexicano David De la

Torre, buscará el sábado hacerse con su primera victoria ante el Wilstermann, del entrenador español Miguel Ángel Portugal.



La escuadra de De la Torre buscará conjugar buen fútbol, el apoyo de su parcialidad y el factor geográfico de su estadio con la confianza que le dio empatar en el arranque de la competición ante el Sport Boys en Warnes.



Por contra, los “aviadores” de Portugal intentarán reponerse del golpe que

implicó caer la pasada semana por 0-2 con el Bolívar de La Paz en casa, ante un estadio que estaba a tope.

También el sábado, el The Strongest del técnico paraguayo-boliviano Pablo Escobar medirá fuerzas ante Royal Pari cuando visite el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.



El Royal Pari, del adiestrador peruano Roberto Mosquera, pretenderá con una victoria mostrar que no fue casual la buena campaña del campeonato anterior, en el que estuvo cerca de ser campeón.



El Bolívar, del argentino César Vigevani, buscará aplacar el sábado el dolor que representó caer esta semana por 2-4 ante el Defensor Sporting uruguayo, en su debut por la Copa Libertadores.



La Academia recibirá al Destroyers, al mando del brasileño Evandro Guimaraes, que llega con la moral alta tras vencer 1-0 en la primera jornada al Blooming.