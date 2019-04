Emelec, en su peor momento futbolístico, se enfrentará a Macará 

LEA TAMBIÉN

Emelec, que atraviesa el peor momento futbolístico de los últimos tiempos, recibirá en su estadio, donde el miércoles, 3 de abril del 2019, perdió y quedó al borde de la eliminación de Copa Libertadores, al líder actual y único invicto Macará por la octava fecha que comenzará mañana en Ecuador.

El descontento de los aficionados los llevó al final del partido ante Cruzeiro de Brasil, a buscar culpable por la mala racha de su equipo, con gritos e insultos y hasta con lanzamiento de objetos a la cancha, ambiente nada favorable para el partido ante Macará, que tiene 17 puntos.



Los refuerzos de la actual temporada no responden y con el director técnico, el argentino Mariano Soso, el cuadro no juega a nada, comentan los aficionados y hasta piden su salida del equipo.



Emelec está décimo entre dieciséis clubes en el torneo local con tres victorias, un empate y tres derrotas, y en Libertadores no anotó y esta penúltimo, por lo que en los dos torneos disputó diez partidos, marcó seis goles y recibió seis, a diferencia de Macará que en siete partidos marcó diez goles y recibió uno.



Otro cuadro inmerso en la disputa de la Libertadores es Liga de Quito, que tras su empate por 3-3 en su visita a San José, en Bolivia, abrirá el viernes 5 de abril la octava jornada ante uno de los últimos de la clasificación, Técnico Universitario.

El panorama en Liga tampoco es de lo mejor, pues en Bolivia mostró un discreto nivel y en el torneo local esta noveno con once puntos, consecuencia de tres triunfos, dos empates y dos derrotas. Anotó nueve goles pero recibió siete, mientras su rival saboreó la primera victoria en la reciente jornada de la actual temporada.



El Deportivo Cuenca buscará el liderato en su reaparición frente a Delfín en uno de los expectantes partidos de la jornada, el cuadro cuencano está con 14 puntos, tres menos de Macará, y Delfín esta quinto, con 13 puntos.



Otro cuadro con opción del primer puesto es Independiente del Valle, que visitará a Fuerza Amarilla, equipo con riesgo de caer al último puesto, pues está a dos puntos del colista, América, de Quito, que recibirá a un sediento de victoria, Barcelona SC.

Partidos por la octava jornada de la Liga Pro:

Viernes 5 de abril:

Liga de Quito-Técnico Universitario



Sábado 6 de abril:

Deportivo Cuenca-Delfín

Mushuc Runa-Guayaquil City

América-Barcelona SC



Domingo 7 de abril:

Fuerza Amarilla-Independiente del Valle

Emelec-Macará

Universidad Católica-El Nacional



Lunes 8 de abril:

Olmedo-Aucas.