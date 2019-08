La paralización del torneo complicó a Barcelona SC, que ganó tres puntos de 15 posibles

LEA TAMBIÉN

Barcelona Sporting Club sumó tres de 15 puntos posibles, tras la reanudación del campeonato nacional. Los dirigidos por Leonardo Ramos descendieron a la quinta casilla de la LigaPro, con 36 unidades, ocho menos que el líder, Universidad Católica.

Los toreros finalizaron las 15 primeras fechas como líderes, con un invicto de 11 partidos. Sin embargo, tras la paralización del campeonato –por el desarrollo de la Copa América- no lograron repetir ese alto nivel de juego y resultados.



Su reciente derrota por 2-1, ante la Universidad Católica, ratificó la irregularidad con la que los amarillos retomaron el torneo. Los de Ramos perdieron además ante El Nacional, Macará y Mushuc Runa; su única victoria fue ante Independiente del Valle.



El DT Ramos no se presentó a la rueda de prensa que secundó el partido ante los quiteños, prefirió quedarse en el camerino con sus jugadores. Fue su asistente, Rodolfo Ojeda, quien atendió a las preguntas de los periodistas.



En las últimas dos semanas, los entrenamientos de Barcelona SC fueron a puertas cerradas. Tras la última derrota en el Olímpico Atahualpa, los porteños regresarán a las prácticas este 6 de agosto; aún no se confirma si habrá acceso para los periodistas.