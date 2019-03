Padre de Neymar: ‘Estamos trabajando en una renovación con el PSG’

LEA TAMBIÉN

El empresario Neymar da Silva dos Santos, padre del célebre delantero del París Saint Germain (PSG), afirmó que el atacante de la selección brasileña de fútbol deberá permanecer y renovar su contrato con el club francés.

En una entrevista publicada este lunes, 25 de marzo del 2019, por el portal UOL Esporte, el progenitor de Neymar explicó también que 'los piscinazos' de su hijo son un mecanismo de defensa.



"La probabilidad de que él no salga es muy grande. Está en su segundo año de contrato. Tiene tres años más para que finalice ese primer contrato y ya nosotros estamos trabajando para renovar con el París Saint-Germain", apuntó Neymar padre.



De este modo, el progenitor del 'crack brasileño' evitó hablar del supuesto interés del Real Madrid por el delantero de 27 años, que tiene contrato con el PSG hasta 2022.



El padre de Neymar defendió también a su hijo por las críticas que el jugador recibe por sus constantes caídas en el campo de juego.

"Neymar se lanza (al piso) sí. Yo, particularmente, creo que Neymar no puede arriesgar en ciertos momentos, porque él no resultaría beneficiado", sostuvo.



Recordó que su hijo siempre fue muy 'flaquito' para estar en un equipo profesional cuando debutó en 2009 y citó las palabras en su momento del exseleccionador brasileño Vanderlei Luxemburgo que dijo que el joven delantero parecía "un pedazo de carne de mariposa".



Para reforzar ese argumento, el padre de Neymar citó que el pasado 23 de enero, en el triunfo por 2-0 sobre el Estrasburgo en la Copa de Francia, Neymar permaneció de pie, sin tirarse, después de recibir dos faltas que no fueron sancionadas y en la tercera recibió el golpe en el metatarso que lo tiene lesionado.



"Es duro, si Neymar se mantiene en pie lo lesionan y si cae al piso lo llaman de piscinero. Entonces es mejor que Neymar siga siendo Neymar", manifestó el empresario, quien aconseja para su hijo "no perder la alegría" cuando juega y saber enfrentarse "a la prensa" que lo critica y "no lo conoce" a fondo.

"Yo no lo veo mimado dentro de la cancha -agregó-, porque no veo a nadie protegiéndolo, ni acariciándole la cabeza".



Finalmente, el padre de Neymar justificó la presencia de su hijo en el Carnaval brasileño de este año, donde el delantero estuvo en las fiestas de Salvador y Río de Janeiro en el período que había sido autorizado por el PSG para tratarse de su lesión en Brasil.