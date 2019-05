El DT Pablo Repetto aguarda por Jhojan Julio y Christian Cruz

LEA TAMBIÉN

Jhojan Julio no aguantó más. La intención del cuerpo técnico de los albos era que terminase el primer tiempo sin realizar la variante, pero los dolores en la rodilla izquierda del mediapunta albo eran intensos en el juego sabatino ante Independiente. El futbolista salió de la cancha y lo reemplazó el enganche Andrés Chicaiza.

Julio, uno de los preferidos del cuerpo técnico por su movilidad y por la capacidad para desgastar a los rivales con su velocidad y gambetas, tiene una distensión en la rodilla izquierda. Ayer realizó trotes alrededor de la cancha junto a Christian Cruz, el otro titular lesionado del equipo, que se recupera de un desgarro en el aductor de la pierna derecha.



Liga se enfrentará el miércoles 8 de mayo, a las 19:30 al San José de Oruro boliviano, en un partido que definirá su clasificación o no a los octavos de final de la Copa Libertadores, un objetivo estratégico para la campaña de los azucenas.



En el grupo D, del torneo continental, el fútbol se mostró impredecible y los vaivenes de resultados pusieron a los albos en una posición expectante. Hasta la cuarta jornada, no dependían de sí mismo para acceder a octavos, pero tras vencer en la quinta a Flamengo y tras el triunfo de San José a Peñarol, Liga necesita una victoria por dos goles ante los bolivianos para clasificarse, sin depender de lo que pase en Montevideo entre los ‘manyas’ y los del ‘Fla’.



Pero para lograrlo, el entrenador Repetto aspiraba a contar con todo su talento humano. Por ello, según informó el lunes 6 de mayo en la rueda de prensa en el complejo de Pomasqui, aguardará hasta las horas previas al juego para saber si cuenta con sus comodines Julio y Cruz.