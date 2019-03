Pablo Repetto está inconforme con los horarios que la LigaPro impuso a LDU

LEA TAMBIÉN

“La Liga Profesional tiene muchas cosas buenas, pero en esta parte nos complica porque no se pueden postergar (partidos)”. Fueron las palabras de Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, sobre los horarios y fechas que le impuso el organismo que rige el fútbol local al cuadro universitario.

Los albos juegan la LigaPro y la Copa Libertadores de América. Por ello, disputaron cuatro partidos en 11 días (ante Peñarol, Macará, Flamengo y Aucas). Algo similar afrontará el equipo desde este sábado 30 de marzo del 2019. Desde ese día, LDU tendrá otros cuatro cotejos en 11 días.



“No estamos contentos con eso. Nos gustaría tener (partidos) semana a semana como tienen la mayoría de los equipos”, indicó el estratega de los azucenas. Los próximos cotejos serán ante Barcelona SC (el 30 de marzo, en Guayaquil), San José de Oruro (el 2 de abril, en Bolivia), Técnico Universitario (el 5 de abril, en Quito) y Peñarol (el 9 de abril, en Montevideo).



“Jugamos con Macará a 48 horas de un viaje. Ahora, tendremos un partido el sábado y el martes y después, el viernes, con un viaje también. Eso no nos cae simpáticos, es algo que no nos tiene contentos”.



Con todo, el técnico advirtió que sus jugadores afrontarán el encuentro con mucha responsabilidad. “El del sábado (ante Barcelona SC) será un partido muy complicado y será previo al del martes”, añadió el entrenador uruguayo que comanda a los albos. “Nos aferramos a algunos antecedentes que no son muy lejanos en el tiempo. Ante Peñarol mostramos un buen juego, es el que queremos. Ante Guayaquil City también hicimos un buen partido”.

El estratega espera contar con Ánderson Julio, quien superó una lesión.



Además, evaluará a Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela y Johan Julio, quienes están convocados a la Selección. Espera que ellos lleguen en buen estado físico para que jueguen los próximos encuentros.



José Ayoví, Jacob Murillo y el uruguayo Rodrigo Aguirre también aprovecharon el receso del torneo para mejorar su estado físico. El DT consideró que ellos no han rendido al máximo de sus capacidades porque estuvieron entre los últimos en incorporarse a los entrenamientos de la pretemporada.