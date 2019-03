Pablo Repetto admitió la superioridad del ‘Fla’ y aún cree en la clasificación a los octavos de final

LEA TAMBIÉN

Al final del partido, el DT Pablo Repetto conversó con los medios y justificó la derrota de Liga de Quito 3-1 ante Flamengo, en el estadio Maracaná, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La superioridad de los cariocas fue contundente.

“La verdad es que nos superaron. Comenzamos bien en los primeros minutos, con un rival que arroya con la tenencia. Al inicio no fue así, pero en la primera opción que nos convirtieron se afianzaron y manejaron el partido”, detalló el

estratega.



Liga salió a la cancha con un planteamiento táctico con dos volantes de marca y tres ofensivos, sumados al delantero. Sin embargo, la presión y el control del ‘Fla’, obligó al DT a cambiar a tres volantes centrales y dos extremos.



“Pero teníamos a jugadores con poco ritmo, que aún se están adaptando como José Ayoví y Rodrigo Aguirre. Los estábamos conteniendo y queríamos sobre el final del primer tiempo empatar, pero no se pudo”, agregó Repetto ante la

prensa ecuatoriana.



Luego, el entrenador uruguayo admitió que “el resultado se dio en un partido previsto como el de mayor dificultad según el calendario”. Por ello, considera

que para el resto de la fase de grupos, “Flamengo demostró que es el favorito, pero nosotros tenemos que mejorar. Nos ganaron de forma merecida, pero hay que pelear. Quedan cuatro partidos, debemos de sumar los dos de locales y uno más afuera”.



En cuanto al primer penal errado por Jefferson Intriago, Repetto dijo que desconocía qué pudo pasar en el empate 1-1 transitorio. “Quizás pudo ser un golpe emocional para nosotros y duro para ellos. Empezaron muy ansiosos al inicio del partido. Con el empate, hubieran empezado en el segundo tiempo igual que en el primero, con la presión de los hinchas. No busco excusas. En líneas generales, el rival fue muy superior”.



Finalmente, el DT charrúa ponderó el respaldo masivo de los seguidores del club, que llenaron el estadio Maracaná. Pero, “por eso digo que quizás con el empate, ese apoyo pudo tornarse en contra por la presión de volver a adelantarse. No lo sabemos. Lo cierto es que siempre contar con la afición es una ventaja”.

