El DT Repetto espera la recuperación de Gabbarini para enfrentar a Boca Juniors

En Liga de Quito se sacan los nervios con fútbol. Este lunes 19 de agosto del 2019, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el equipo comandado por el DT Pablo Repetto retomó las prácticas. Los albos ya piensan en Boca Juniors y según el estratega uruguayo, el cotejo se ha planificado como cualquier otro.

Eso sí, recibir a los ‘Xeneizes’ en Ponciano tendrá un sabor especial. “Cuando se supo que el Rival de Liga sería Boca, todos estaban emocionados. Es una reacción natural para la gente que disfruta de este deporte”, dijo el técnico.



Pero Repetto tendrá que armar un verdadero rompecabezas. Jhojan Julio no podrá jugar tras ser expulsado ante Olimpia y Edison Realpe, que es habitualmente suplente, tiene una suspensión de seis partidos.



Así lo informó Diego Castro, dirigente. Al parecer a los dirigentes del fútbol sudamericano no les gustó la actitud del defensor guayaquileño tras ser el protagonista de una trifulca al final del cotejo ante los paraguayos.



Sí Liga llega a la final, Realpe no podrá jugar ningún partido y quedaría debiendo uno. Un panorama que complica a la ‘U’.

Sobre Adrián Gabbarini, Repetto aseguró que está para jugar y que le quedan 48 horas para ponerse a punto. El argentino se lesionó en el juego ante Barcelona Sporting Club y tuvo que ser sustituido en el primer tiempo por Leonel Nazareno.



Según el informe médico sería una contractura muscular. Nada que le impida enfrentar a los argentinos. “No lo puedo confirmar, pero está más para jugar que para no jugar”, aseguró el estratega albo.



El partido está pactado para las 17:15 del miércoles 21 de agosto. Según las autoridades, lo recomendable será llegar con al menos una hora de anticipación para disfrutar del cotejo.