Tabárez aprovecha duelo con Japón para probar jóvenes con miras al Mundial de Catar 2022

El seleccionador uruguayo, Óscar Washington Tabárez, dijo este lunes 15 de octubre de 2018 que aprovechará el duelo ante Japón este martes para incorporar nuevos futbolistas y “probar gente joven” con miras a la meta de clasificarse al Mundial de Catar 2022.

“Estamos en una etapa de andar buscando resultados, de defender una imagen, pero también de ver la posibilidad de incorporar nuevos futbolistas, probar gente joven, para ir conformando ese grupo que queremos que nos lleve al Mundial de Catar y después tener una buena actuación ahí. Esa es la meta”, señaló el técnico de la ‘Celeste’ en una rueda de prensa en Saitama

(Japón).



En esta estancia, previa al encuentro entre Uruguay y Japón este martes en el estadio Saitama 2002 a las 11:35 GMT (06:35 hora de Ecuador), Tabárez también destacó el progreso del conjunto nipón en los últimos años que le permitió, entre otras cosas, estar presente en las seis últimas citas mundialistas.



En ese sentido, hizo énfasis en el buen juego del equipo con gran velocidad y técnica de sus delanteros y buenos remates al arco.



​“Quizás el no estar con una defensa tan a la altura fue lo que impidió que su fútbol tuviera mejores resultados en el Mundial. Japón tiene una muy buena base para seguir progresando”, acotó.

Respecto a su equipo, Tabárez explicó que esta no es la primera vez que le toca jugar sin una de sus estrellas -ya que en estas fechas FIFA no pudo contar con el delantero Luis Suárez-, pero que esto para él significa “una oportunidad” de observar otras variantes.



“Los tenemos como referentes del equipo pero también se lesionan, tienen problemas, o les nace un hijo. Todas esas cosas ayudan a que a veces no estén presentes, veremos cómo lo superamos”, añadió.



Asimismo, hizo hincapié en el recambio generacional, principalmente en el mediocampo, con jugadores como Rodrigo Betancur, del Juventus; Federico Valverde, del Real Madrid; Lucas Torreira, del Arsenal o Matías Vecino, del Inter de Milán; y consideró que ellos tienen un potencial que alienta a reforzar el rendimiento.



“Nosotros tenemos una norma que toda fecha FIFA nos fijamos un objetivo con las letras JRC: Juego, Resultado y Comportamiento, y esas máximas por una cuestión de responsabilidad profesional y de respeto al público que nos viene a ver las queremos cumplir siempre”, sostuvo.



Tabárez consideró, además, que su equipo ha progresado y el Mundial de Rusia, donde la ‘Celeste’ terminó en quinto lugar, le dio una idea de cuál es el perfil de jugador que obtiene cosas importantes e intentará aprovechar esa experiencia para formar un equipo “muy competitivo”.