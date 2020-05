Cristhian Noboa recuerda el ‘casi gol’ frente al Manchester United en la Europa League

LEA TAMBIÉN

Cristhian Noboa es un buen cobrador de tiros libres. En más de una ocasión sus remates terminaron en gol y, en muchas otras, los arqueros evitaron el festejo del mediocampista ecuatoriano con grandes intervenciones. Precisamente, ‘El Zar’ recordó una de esas atajadas en el duelo frente al Manchester United, por los octavos de final de la Europa League 2017.

Noboa tiene un gran recorrido por el fútbol ruso. Jugó y fue capitán en el Rubin Kazan, Zenit de San Petersburgo, Dinamo Moscú y el Rostov. Con este último, ‘El Zar’ enfrentó a los diablos rojos, dónde actuaba Antonio Valencia.



Recordando lo que fue aquel compromiso, el guayaquileño de 35 años, que hoy milita en las filas del Sochi, compartió en Instagram el magistral remate de tiro libre que, de no ser por la intervención del argentino Sergio Romero, pudo haber terminado en gol.



“Casi. Hasta ahora no entiendo por qué no fue gol”, publicó el mediocentro en la red social, en inglés y español.



Al video reaccionó Antonio Valencia, volante de Liga de Quito y compañero de Noboa en la Selección. “Yo la vi adentro hermano”, comentó el ‘Toño’, que también fue parte de ese compromiso.



Y es que la serie que enfrentó a rusos e ingleses en el torneo continental también significó el reencuentro de los ecuatorianos sobre el césped, pero esta vez como rivales.



A pesar de que los diablos rojos eran favoritos, el Rostov fue un difícil adversario. En el partido de ida jugado el 9 de marzo de 2017 en el Estadio Olymp-2, Rostov igualó en condición de local frente al Manchester: Aleksandr Bukharov (53’) y Henrikh Mkhitaryan (35’), en ese orden, anotaron para sus respectivos equipos.



La revancha se jugó a semana seguida el 16 de marzo en Old Trafford. Valencia y Noboa fueron titulares y ambos tuvieron una destacada participación. En un partido parejo, un solitario tanto del español Juan Mata le dio la victoria al equipo dirigido por José Mourinho.



A pesar de que tras el gol el equipo ruso salió en busca del empate para forzar los alargues, la oportuna intervención del ‘Chiquito’ Romero en dos oportunidades, una de ellas en el tiro libre de Noboa, aseguró la clasificación de los diablos rojos a cuartos de final.



Luego del encuentro ambos legionarios se dieron un fuerte abrazo, momento que fue captado y compartido en las redes sociales tanto del ‘Tren Amazónico’ como de ‘El Zar’.

Dios te bendiga mi hermano ! Espero sean campeones en la Europa League @anto_v25 ORGULLOSOS DE SER ECUATORIANOS !!! 🇪🇨🇪🇨🇪🇨 pic.twitter.com/IxlKf2rUZq — cristhian noboa (@cristhian_noboa) March 16, 2017

Lo curioso es el mensaje que acompañó la imagen. A pesar de quedar eliminado, Noboa deseó que ‘Toño’ quedara campeón de la Europa League, anhelo que se volvió realidad. El Manchester United se adjudicó el título continental luego de superar (2-0) en la final al Ajax de Holanda, con Valencia de titular.