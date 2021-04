Gary Neville sobre la Superliga: 'Hay que movilizarse. Nos están intentando robar el fútbol'

Gary Neville, uno de los exjugadores más críticos con la Superliga, pidió a los aficionados que se movilicen para que no les roben el fútbol.

El exjugador del Manchester United calificó la noticia de la creación de la Superliga como una verg enza y aseguró que está asqueado por tal acto de "avaricia".

En la previa del duelo entre el Leeds United y el Liverpool, el ahora comentarista de Sky Sports apuntó que esperaba con algo de esperanza que la crítica mundial haría replantearse a sus creadores la idea de la Superliga.



"Estoy encantado con la reacción, pero si consiguen sacar adelante esto -y estos dueños son expertos en esas cosas-, cambiará el fútbol para siempre en este país. Para siempre", dijo Neville.

"Ahora tenemos que organizarnos y movilizarnos. Todo el mundo tiene que estar detrás de esto. Olvidaos de vuestros colores. Nos están intentando robar el fútbol", añadió.

Por su parte Jürgen Klopp se mostró enfadado por los mensajes del Leeds United contra la Superliga europea y aseguró que no hace falta que les recuerden nada.

"No vamos a ponernos unas camisetas para calentar como las suyas", dijo Klopp en referencia al mensaje que vistieron los jugadores del Leeds, con el lema "El fútbol es para los aficionados. Gánatelo en el campo".



"Si alguien cree que hace falta recordarnos que tenemos que ganarnos ir a la Champions League... es una broma. Me enfada. Se han puesto las camisetas en nuestro vestuario. Si ha sido una idea del Leeds, no hace falta que nos recuerden nada. Quizás deberían recordárselo a sí mismos", apuntó el germano en declaraciones a Sky Sports.



Además del mensaje en las camisetas de entrenamiento, el Leeds puso una pancarta en una de las gradas del campo, con la misma consigna, criticando a la Superliga de la que el Liverpool es miembro fundador.

Hoy, Leeds United juega contra Liverpool, uno de los clubes fundadores de la Superliga, en la Premier League. Los futbolistas del equipo de Marcelo Bielsa salieron a calentar con camisetas que incluyen este mensaje: "Gánatelo en la cancha. EL FÚTBOL ES PARA LOS AFICIONADOS".



Muchos clubes no están de acuerdo con la idea. La Real Sociedad, por ejemplo, ha expresado su rechazo a la creación de la Superliga europea de fútbol, una decisión que, a su juicio, será "perjudicial" para este deporte en Europa.



La Real se ha adherido al comunicado hecho público por la UEFA, la RFEF y LaLiga, ya que considera que "este no es el camino" y, por el contrario, defiende el "modelo actual", por el que cualquier club puede disputar una competición internacional "por méritos propios", en función de sus "logros deportivos".



El club txuriurdin ha expresado su deseo de que todas las partes puedan llegar a un acuerdo para "reconducir esta situación" por el "bien del fútbol y de todos los aficionados".



"Los poderosos lo son por lo que producen, el resto son indispensables. Lo que le da salud al fútbol es la posibilidad del desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes".