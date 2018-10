Nassib Neme: ’La única mano negra que vi fue de Byron Mina’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Nassib Neme, presidente del Club Sport Emelec, se mostró satisfecho con el arbitraje de Omar Ponce en el partido que el club azul venció 1-0 al Aucas. En aquel cotejo, el juez central le concedió un polémico penal a los visitantes, tras una supuesta mano en el área del lateral Byron Mina.

Brayan Angulo anotó el lanzamiento y le dio el triunfo al ‘Bombillo’ en el

Gonzalo Pozo. Ponce debió salir del estadio con protección policial y la directiva del cuadro oriental pedirá en la Ecuafútbol que no vuelva a pitar en el resto de la temporada.



“Con mano negra nunca se puede jugar”, aseguró Danny Walker, el principal directivo del Aucas, tras el compromiso.



Neme respondió a la controversia en declaraciones a la prensa guayaquileña. “La única mano negra que vi fue la Byron Mina”, declaró el dirigente azul.



El empresario dijo que los ‘eléctricos’ no se quejan del arbitraje cuando le

perjudican en el torneo local. “Hace poco en un importante partido del fútbol ecuatoriano perjudicaron a Emelec con un penal que no sancionaron. En Emelec no lloramos, simplemente salimos adelante”, indicó.



Neme también dijo que el DT Paúl Vélez tendrá que hacerse responsable de sus palabras. El departamento legal del cuadro azul solicitó a la Comisión de Disciplina que abra un expediente contra el entrenador ecuatoriano y le otorgue la máxima sanción por presuntas declaraciones injuriosas.



“Cada uno tiene que hacerse cargo de lo que dice o insinúa. El problema de nuestro país es que las personas no alcanzan a procesar las palabras que utilizan”, dijo Neme, quien también ratificó a Mariano Soso como entrenador

para el 2019.