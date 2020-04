El Nacional practica ‘on line’ y espera directrices

LEA TAMBIÉN

Eduardo Lara, el entrenador de El Nacional, se considera un técnico planificado y metódico. Tenía planes semanales y mensuales de entrenamiento, pero esos se trastocaron por el coronavirus.

“Ahora estamos trabajando en la parte de resistencia física, utilizando la plataforma Zoom. Se coordina con los jugadores una serie de ejercicios físicos. Tenemos incertidumbre de lo que pasará luego, dependerá de las autoridades el tiempo en que se reinicien las actividades”, dijo el técnico, en una rueda de prensa virtual.



El técnico dio sus impresiones junto a los jugadores Nicolás Dávila y Hólger Matamoros. Este último contó que, luego de los entrenamientos y de preparar los alimentos con la familia, intenta ver pocas noticias, “para no entrar en angustia”.

El jugador machaleño comparte con su esposa e hijos y unos primos el confinamiento. Por su parte, Dávila contó que, además de practicar, se ha concentrado en sacar ropa que no usa para donarla. “También recogí muchos DVD que no estaba usando. Ahora hay más tiempo”.



Matamoros dijo que aún no hay una resolución respecto a una posible baja de salarios, como efecto de la crisis. “Hemos hablado con el capitán Johan Padilla, pero debemos reunirnos con todos los futbolistas. Creo que ese es un tema que debemos hablarlo, personalmente”.



La presidenta del club, Lucía Vallecilla declaró públicamente que no se harían reducciones en los salarios, pero el retorno del fútbol aún es incierto.

Este día martes se llevó a cabo la atención a medios on line por parte del cuerpo técnico y jugadores de El Nacional.



Disponible en el siguiente link:https://t.co/fk9d731M9z — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) April 15, 2020