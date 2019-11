Las mujeres ganan 150 veces menos que los hombres por vencer en la Copa Libertadores de América 

LEA TAMBIÉN

Tras coronarse como las mejores de América, las jugadoras del Corinthians volvieron a casa con la Copa Libertadores bajo el brazo, pero con un cheque 150 veces menor que el que recibirán los chicos por vencer el mismo torneo, una disparidad que indigna a las futbolistas del "Timo".

"Son 85 000 dólares para el campeón femenino y 12 millones de dólares para el masculino, es mucha diferencia", confesó en una entrevista con EFE la delantera del Corinthians Giovanna Crivelari, de 26 años, autora del primer gol de la victoria ante la Ferroviaria brasileña por 2-0, que les dio el título el pasado 28 de octubre.

La denuncia refleja que en el fútbol la brecha de género todavía es enorme y figura como uno de los mayores obstáculos para el crecimiento de la modalidad, tanto en Brasil como en toda Suramérica.



"Soñamos con que haya igualdad en el fútbol, tanto en estructura como en premios", terció otra de las vencedoras de la Libertadores por el "Timo", Cacau Fernandes.



Como ejemplo en otras modalidades, el tenis reparte el mismo premio monetario para los ganadores y ganadoras de los cuatro Grand Slam: Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Partido de la Copa Libertadores femenina entre Corinthians y Santiago Morning este martes 22 de octubre del 2019, jugado en el estadio Olímpico Atahualpa. Foto: Cortesía Conmebol

Un abismo económico en la Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destinó este año 161,9 millones de dólares en premios a los equipos masculinos participantes del torneo, una cifra "histórica".



Apenas por la final, que se disputará el próximo 23 de noviembre en Lima entre Flamengo de Brasil y River Plate de Argentina, el ganador se llevará USD 12 millones y el subcampeón 6 millones, un 100 % más de lo que se otorgó en 2018.



Asimismo, cada uno de los equipos que disputó la primera fase de la Libertadores se llevó USD 300 000, 3,5 veces más que el premio al campeón de la modalidad femenina.



Al cierre de la Libertadores 2019, el campeón continental acumulará un total de 20,4 millones de dólares, mientras que el subcampeón se llevará 14,4 millones.

El torneo femenino, que se jugó en Ecuador y contó con la participación de 16 equipos, también alcanzó cifras récord en la modalidad. Otorgó USD 85 000 al Corinthians y 50 000 al segundo colocado, la Ferroviaria de Araraquara. Una cantidad, no obstante, muy lejos de los millones de los chicos.



Además, este año las finalistas tuvieron que enfrentarse en Ecuador a las protestas contra el presidente de ese país, Lenín Moreno, un reto al que los chicos no estarán expuestos, ya que ante el estallido social que vive Chile la Conmebol decidió trasladar la final de Santiago a Lima.

Imagen del partido entre Corinthians y América de Cali este jueves 17 de octubre del 2019 jugado en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, tomada de la cuenta de Twitter @Corinthians



"Era inhumano que nos quedáramos en una situación como aquella, sin saber si habría partido o no (...) Me pareció una falta de respeto de la Conmebol el hecho de dejar seguir la competición con el país pasando por una situación como aquella", zanjó Fernandes, quien desveló que estuvieron cerca de dejar la competición.



Efe se puso en contacto con fuentes de la Conmebol para conocer su opinión acerca de la discrepancia monetaria en los premios entre hombres y mujeres, pero, hasta el momento, no obtuvo una respuesta.

Brasil, referente en el continente

En su experiencia en España en 2008, 2009 y 2011, Fernandes pudo ver una estructura de fútbol femenino totalmente distinta a la de Brasil.

"Cuando jugué allá ya era muy bueno el fútbol español. En la organización de las federaciones era mucho más avanzado que Brasil. Y el apoyo al fútbol femenino era mucho mayor, no había tanto prejuicio y machismo como aquí", subrayó.

Ya Crivelari, que jugó en China y Corea del Sur, también vio un nivel de desarrollo e inversiones mucho mayor, principalmente en las categorías de base.



Pese a todas las dificultades a las que se enfrentan a diario en Brasil, Fernandes y Crivelari son optimistas.



"Sao Paulo es un ejemplo porque la federación de esa región mejora cada año el campeonato local, el Brasileiro también está evolucionando", afirmó Fernandes.



Además, recordó el gran salto en la visibilidad del fútbol femenino en el país con la transmisión del fútbol femenino por la televisión.

Un equipo que rompe récords

El equipo de fútbol femenino de Corinthians fue creado en 1997 y dejó de existir en 2009 debido a la falta de dinero y patrocinio. Fue solo en 2016 que regresó gracias a una sociedad con el Grmio Osasco Audax.



El conjunto, comandado por el técnico Arthur Elias, conquistó entonces su primera Copa de Brasil, garantizando su plaza para la Libertadores de 2017, en la que se consagró campeón ante el Colo Colo chileno.



En la temporada 2017-2018, el club de So Paulo acabó su relación con el Audax y asumió de forma integral la gestión del equipo, que conquistó el campeonato Brasileiro aquel año.



El Corinthians, cuya sección masculina es una de las más laureadas de Brasil, vive el mejor momento de su historia este 2019. Rompió el pasado agosto, según la Fifa, el récord mundial al lograr 28 victorias consecutivas en todas las competiciones de las que participaba, y estableció la nueva marca de 34 partidos.



"Es un equipo que sufre poco, da pocas oportunidades de gol a los adversarios y que crea muchas oportunidades, lo que queda claro en los números, más de 140 goles en la temporada, apenas 20 sufridos", analizó Elias.